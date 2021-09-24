Bakan Gül müjdeyi verdi: Kadrolu ve sözleşmeli personel ayrımına son vermek için çalışacağız

"PERSONELE HÜKÜMETİN DESTEKLERİ SÜRECEK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle, adliye personellerine mali anlamda destekler verildiğini ve önemli neticeler elde edildiğini açıklayan Bakan Gül, personelin daha iyi bir noktaya gelmesi için hükümet olarak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Sözleşmeli ve kadrolu ayrımına son vermek için çalışma yapacaklarının müjdesini de açıklayan Bakan Gül, "Aynı masada sözleşmeli kadrolu ayrımına son vererek sözleşmeli arkadaşlarımızın da bu adli yılda kadroya geçeceği bir adli yıl olmasını ümit ediyoruz. Bunun için de çalışacağız" dedi.