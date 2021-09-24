Zincir market tekeli nasıl kırılacak? Fahiş fiyat artışı ile ilgili mücadele planını Dilek Güngör tek tek anlattı

"REKABET KURUMU SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR"

Bu 6 aksiyondan bir diğer önemli olanı Perakende Yasası olacak. Bunun üzerinde Ticaret Bakanlığı çalışıyor. Özellikle zincir marketler ve bütün perakende sektörünü ilgilendiren bir yasa olacak.

Bahsedilen 5 market zinciri var. Burada zaten Rekabat Kurumu'nun başlattığı bir soruşturma var. Marketlerin kendi aralarında fiyat belirledikleri, Whatsapp grupları kurdukları ve mailleştikleri konusunda çok ciddi bulgular var. Dolayısıyla Rekabet ortamının oluşması için bu marketlerin kendi başlarına tekelleşmeden fiyat belirlemesi lazım.