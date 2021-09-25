Anadolu moda devlerinin üretim üssü oldu

Pandemiyle birlikte dünyadan sipariş yağmuruna tutulan Türk hazır giyim firmaları, Anadolu
seferine çıktı. Son 10 yılda 15 milyar TL'lik teşvikli yatırımla 386 bin yeni istihdam yaratan hazır giyim endüstrisi, Anadolu'nun pek çok şehrini birer üretim üssüne çevirmiş durumda.
Teşvikli yatırımların 6.8 milyar TL'lik bölümünün 5 ve 6'ncı bölgelere yapıldığını bildiren İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "Sektörün Anadolu'da en çok teşvikli yatırım yaptığı iller sıralamasında 1.6 milyar TL ile Batman
ilider. Batman'ı 934 milyon TL ile Malatya
ve 823 milyon TL ile Diyarbakır izliyor" dedi.
HEDEF İLK ÜÇE GİRMEK
Malatya'da fabrikaları ziyaret eden Mustafa Gültepe, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye
'yi moda endüstrisinde halen bulunduğu beşinci sıradan çıkarıp Çin
ve Bangladeş'in ardından ilk üçe sokmayı hedeflediklerini söyledi. Bu hedef doğrultusunda İstanbul'u moda merkezi Anadolu'yu üretim üssü yapmak için kolları sıvadıklarını bildiren Gültepe,
"Devletimizin 2012'de başlattığı bölgesel teşvik uygulamasının da pozitif etkisi ile firmalarımız son 10 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu
'da çok önemli yatırımlara imza attılar. Bu bölgelere yaptığımız yatırımlarda yabancı partnerlerimizin teşvikleri de önemli rol oynuyor" diye konuştu.
Malatya'ya 130'a yakın firmanın yatırım yaptığını söyleyen Gültepe, şunları kaydetti: "Burası doldu, yatırımcıların daha Doğu'ya gitmesi gerekiyor. Hedefimiz yatırımı ilçelere kaydırarak kadınlara istihdam sağlamak."
KAPASİTELER DOLU
Pandemide tedarik zincirinin de değiştiğini hatırlatan Gültepe, Avrupalı markaların ihtiyaçlarını Çin ya da Güneydoğu Asya ülkeleri yerine yakın coğrafyalardan karşılama arayışının Türkiye için bir fırsat olduğunu vurguladı.
ABD'li markalardan da Türkiye'ye giderek artan bir ilgi olduğunu hatırlatan Gültepe, şunları anlattı: "İhracatçı firmalarımız yüzde 80-85 kapasite ile çalışıyorlar. Kapasitemiz yılbaşına kadar dolu olduğu için bazı siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Bu yıl 19 milyar doları geçerek rekor bir ihracata imza atacağız."
Hazır giyim sektörünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da istihdama önemli bir katkı sunduğunu aktaran Gültepe, "Firmalarımız 10 yılda 15.2 milyar TL'lik teşvikli yatırımla 386 bin kişilik yeni istihdam sağladı" dedi.
Devletin bugüne kadar sektörün yanında olduğunu belirten Gültepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir hafta önce ihracatçılara verdiği müjdelerin kendilerini daha da umutlandırdığını ve bunun pozitif yansımaları olacağına inandığını sözlerine ekledi.