Ödeme yazılımlarını kolaylaştırdı Cep telefonunu POS’a çevirdi

Zorlu, karmaşık ve maliyetli ödeme yazılımlarını kolay ve anlaşılır hale getiren Bakiyem.com, cep telefonunu POS cihazına çevirerek kredi kartı ile işlem yapılmasını sağlıyor. Aynı sistem üzerinden Pazarbakiyem ile KOBİ ve küçük esnafa e-ticarete girebilecekleri bir ara panel sunan Bakiyem.com, firmaların görünürlüklerini ve satışlarını artırıyor. Ev hanımları için de avuçlarının içine Shopalm ile dükkan kuran şirket, kadınların sosyal medya üzerinden satışlarını katlıyor. Bakiyem.com CEO'su Umut Yalçın , "Müşterilerimizin ödeme yazılımlarındaki karmaşık süreçlerini kolaylaştırıp, gelirlerini artırmayı hedefliyoruz. 3 bin 500'ü aşkın firma ve KOBİ'ye hizmet veriyoruz" dedi.Dünya teknolojinin gelişimine bağlı son 10 yıldır hızlı bir dijitalleşme atağına geçti. Bu durum özellikle küresel salgın Kovid-19 ile birlikte ikiye katlandı. Ticaretten gündelik hayata her alanda bir dijitalleşme etkisi hissedilir oldu. Hayatımızı daha da kolaylaştırması gereken dijitalleşme bazı noktalarda ise karmaşık bir hal alabiliyor. Özellikle KOBİ'ler ve küçük işletmeler için yeni ödeme yazılımlarında uygulanması gereken bazı adımlar dijital okur-yazarlığı dahi gerektiriyor. Ancak yoğun giden iş süreçleri arasında buna ayıracak vaktiniz kalmayabiliyor. Hal böyle olunca daha kolay çözümler kurtarıcı oluyor. Tüm bu zorlu süreçleri daha kolay ve anlaşılır hale getirmek için yola çıkan Bakiyem. com, hizmete sunduğu 14'dan fazla dikey yazılımla firmalara, özellikle de KOBİ'lere büyük bir çözüm ortağı oldu.Geliştirdiği özel yazılımla cep telefonunu kredi kartından çekim alınabilecek bir pos cihazına çeviren şirket, saha çalışmalarında firmaların kullanışlı bir panel aracılığıyla tahsilat sürecini kolaylaştırırken, maliyetlerini en aza indiriyor. Pazarbakiyem ile özellikle mahalle esnafına ve KOBİ'lere bir satış platformu da sunan Bakiyem. com, restoranlardan butik üreticilere kadar tüm esnaf ve KOBİ'lere yeni ticaret kanalı açtı. Pazarbakiyem ile müşterilerinin yüksek komisyon bedellerinden kurtaran Bakiyem. com, firmalarının görünürlüklerini artırarak daha çok öne çıkmalarını ve satışlarını da katlamalarını sağladı. Şirketin geliştirdiği bir diğer platform olan Shopalm ise firmaların ve bireysel satıcıların bir web sitesi olmadan da sunduğu online mağaza sayesinde sosyal medya hesaplarından ürünlerini satmalarını ve kredi kartıyla ödeme almalarını sağlıyor. Nisan ayında kurulan platform, özellikle kadınların evde ürettikleri makarna, reçel, takı gibi ürünleri hem daha görünür kılarak satışını artırıyor hem de ödeme süreçlerini kolaylaştırıyor. 600'ü aşkın kadının üye olduğu platform, üyelerinin gelirini iki hatta üç kat artırıyor. Zorlu, karmaşık ve maliyetli ödeme yazılımlarını, kolay, anlaşılır ve uygun fiyatlı hale getirmek için yola çıktıklarını belirten Bakiyem.com Kurucu Ortağı ve CEO'su Umut Yalçın, "Ödeme yazılımları konusunda kendi yaşadığımız sorunlara çözümler üretirken bir yandan da müşterilerimizin yaşadığı sorunları gözlemleme şansımız oldu. Bu doğrultuda, kullanımı kolay ve müşterilerimizin refere edebileceği bir yapı kurduk" dedi.