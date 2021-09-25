Peynir kültürü yaşıyor

Türkiye
peynir çeşitliliği açısından dünyanın en önemli merkezlerinden biri. Anadolu
'nun her bir yöresinde coğrafi şartların etkisi ile çeşit çeşit peynir üretiliyor. Ancak peynir konusunda en bilgililerimizin dahi sayabildiği peynir çeşidi sayısı 10 ila 15 arasında sınırlı. Ezine, çoban, kaşar, Kars
gravyeri ve Erzincan tulumu bunlardan sadece bir kaçı.
Türkiye'nin yöresel peynirleri konusunda en kapsamlı çalışmayı yapanlardan biri de Ali Keskin. Anadolu'nun peynirleri ve onları üreten yerel işletmeleri yaşatabilmek için ilçe ilçe gezen Ali Keskin, üretim yöntemleri, hijyeni ve tazeliğine güvendiği peynirleri Peynirci Baba çatısı altında tüketiciye sunuyor.
PEYNİR ENVANTERİ OLUŞTURDUK
Türkiye'nin değişik illerinden 80'in üzerinde peynir türünü keşfettiklerini söyleyen Peynirci Baba Yöresel Kahvaltılık Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keskin, "Ülkemizin peynir envanterini çıkarmak için 20 yıldan fazla Anadolu'yu karış karış dolaşıyoruz. Unutulmaya yüz tutan peynirleri üreten işletmelerin ayakta kalması için bir iş modeli sunuyoruz. Onlar bizim istediğimiz hijyen, kalite ve lezzet standartlarında peynir üretiyor, biz de 121 marketimizde onların ürünlerini satıyoruz. Bu yönüyle ülkemizdeki peynir kültürünün yaşatılmasında kritik bir görevi üstleniyoruz" dedi.
PEYNİR KARDEŞLİĞİ KURDU
Anneanne ve dedelerimizin zamanında paketli peynir ürünlerinin kahvaltı sofralarında yeri olmadığını ifade eden Ali Keskin, "Türkiye'nin dört bir yanını dolaşıyoruz. Van, Siirt, Hatay, Erzurum
, Kars, Edirne, Muğla, Afyon, Malatya, Diyarbakır… Nüfusumuzun çok azının tattığı ve adını bildiği peynirleri keşfettik. Bu peynirleri üreten küçük üreticilerle buluştuk. Örneğin Erzurum Göğermiş Peyniri'ni üreten bir üretici bulduk. Yılda 300 ton peynir alıyoruz bu üreticiden. Üretiminin yüzde 90'ını Peynirci Baba için yapıyor. Erzincan Keçi Derisi Tulum Peynirini ise yıllık 150 ton alıyoruz. Bu işletmenin de yüzde 80'i Peynirci Baba marketleri için çalışıyor" diye konuştu.
Peynirin yanı sıra dut pekmezi, bal, helva ve bunun gibi yöresel ürünlerin de meraklısı olduklarını ifade eden Ali Keskin, "Trabzon'da çok özel bir aile işletmesinden yıllık 70 ton organik bal alıyoruz. Bu işletmenin de yüzde 80 kapasitesi bizim için çalışıyor. Bizim işimiz sadece gıda. Bu yüzden bütün yöresel ve bölgesel ürünleri keşfetmek zorundayız" şeklinde konuştu.
ÜRETİM DAMAK TADINA GÖRE YAPILIYOR
Peynirin peynirciden alınması gerektiğini de sözlerine ekleyen Ali Keskin sözlerine şöyle devam etti:
"Peynirci Baba'nın bir standardı var. Biz Türk tüketicisinin damak tadına göre bir peynir reçetesi oluşturduk. Yerel ortaklarımıza da bu reçete doğrultusunda üretim yaptırıyoruz. Hijyenik, kaliteli, uygun fiyatlı ve taze ürün bizim için vazgeçilmezdir. Yıllar geçtikçe endüstriyel peynir üretiminin dışında kalan yöresel peynirler hakkında çok şey öğrendik. Adeta Türkiye'nin Peynir Haritası Peynirci Baba'dan soruluyor. Peynirin hikayesini yazarken, süt çeşitlerini, peynir yapım tekniklerini, besin değerlerini ve daha bir çok etkeni çok yakından araştırıyoruz."
Ali Keskin, Peynirci Baba Yöresel Kahvaltılık Marketleri'nde yaklaşık 80 çeşit ve yıllık 4 bin tonun üzerinde yöresel peynir satışı gerçekleştirdiklerini ifade etti.