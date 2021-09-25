Yatırımlarla büyümeye devam

Müşteri ve deneyim yönetimi dış kaynak hizmet sağlayıcısı Teleperformance, Türkiye
'de yeni lokasyon yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. İstanbul'daki 2 ayrı kampüsü, Uşak, Antalya ve Balıkesir'in ardından Diyarbakır ve İzmir ofislerini de faaliyete geçiren şirketin son bir yılda yarattığı istihdam yüzde 60 arttı.
Anadolu'ya yatırım yapmaya öncelik verdiklerini belirten Teleperformance Türkiye CEO'su Tülay Doğrular, "İşsizliğinin ulaştığı boyutu dikkate alarak, bu sektörde kendini geliştirmek isteyen herkese yeni istihdam fırsatları sunmayı, sosyal ve dijital dönüşümü olumlu yönde etkilemeyi amaçlıyoruz" dedi.
Teknolojik gücü ve insan odağıyla çok kanallı müşteri deneyimi yönetimi konusunda dünya lideri Teleperformance, Türkiye'de müşterilerine en iyi hizmeti sunmak amacıyla yatırımlarına aralıksız devam ediyor.