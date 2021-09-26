THY Dallas seferlerine başladı

DÜNYANIN en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları
(THY) uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. THY, ABD
'de Dallas seferlerine başladı. Halen bu ülkede 9 ayrı şehirde 10 havalimanına uçuş yapan THY, sefer düzenlediği destinasyon sayısını 11'e çıkarmış oldu. İstanbul Havalimanı'ndan Dallas'a pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek olan şirket, Dallas seferlerini yeni nesil geniş gövdeli Boeing
787-9 Dreamliner uçağıyla gerçekleştirilecek. Halen ABD'de Atlanta
, Boston
, Washington DC, Houston, New York JFK, Los Angeles, Miami, Chicago, San Francisco, Newark'a tarifeli seferler düzenleyen THY, önümüzdeki dönemde Denver şehrine de sefer düzenlemeyi planlıyor.