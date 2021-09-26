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Giriş Tarihi: 26.9.2021

THY Dallas seferlerine başladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY Dallas seferlerine başladı
DÜNYANIN en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. THY, ABD'de Dallas seferlerine başladı. Halen bu ülkede 9 ayrı şehirde 10 havalimanına uçuş yapan THY, sefer düzenlediği destinasyon sayısını 11'e çıkarmış oldu. İstanbul Havalimanı'ndan Dallas'a pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek olan şirket, Dallas seferlerini yeni nesil geniş gövdeli Boeing 787-9 Dreamliner uçağıyla gerçekleştirilecek. Halen ABD'de Atlanta, Boston, Washington DC, Houston, New York JFK, Los Angeles, Miami, Chicago, San Francisco, Newark'a tarifeli seferler düzenleyen THY, önümüzdeki dönemde Denver şehrine de sefer düzenlemeyi planlıyor.
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THY Dallas seferlerine başladı
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