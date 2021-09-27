Bakan Muş Barzani ile görüştü

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Irak
'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani
ile bir araya geldi. Ticaret Bakanı Muş, Erbil temasları kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani
ile de görüşmüştü. İki günlük ziyaret için Irak'a gelen Muş, önceki gün başkent Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Nasır el-Şibli ile bir araya gelmişti. Bakan Muş, Bağdat'taki temaslarının ardından geldiği Erbil'de, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda düzenlenen toplantıda Türk şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda söz alan iş insanları, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da güçlendirilmesi ve Türk firmalarının Irak'ta yaşadığı sorunların çözümü konusunda değerlendirmelerde bulundu. Muş, 18 Ağustos'ta da Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirmiş, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve mevkidaşı Ala el-Cuburi ile görüşmüştü.