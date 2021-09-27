Borsada 38 şirketle halka arz rekoru kırıldı

BORSA İstanbul'da 2021'de halka açılan şirket sayısında tarihi rekora imza atıldı. Hisse senedi piyasasında bu yıl şu ana kadar 38 şirket halka açıldı. Böylece 1 yıl içerisinde halka açılan en yüksek şirket sayısına ulaşıldı. Yılın geri kalanında da en az 25 şirketin halka açılması planlanıyor. Bu yıl halka açılan 38 şirket 16.3 milyar TL kaynak temin ederken, bu halka arzlara gelen talep 109.8 milyar liraya ulaştı. Bu yıl ayrıca bedelli sermaye artırımları ile 12.6 milyar TL kaynak temin edildi. Halka arz edilen şirketlere yatırım yapan yatırımcılar da kazançlı çıktı. Borsada ana endeks yıl başından bu yana yüzde 6.2 düşerken, en fazla değer kazanan endeks yüzde 84.3 ile halka arz endeksi oldu. Halka açıldıktan sonra en fazla yükselen hisse senedi yüzde 461 ile Penta oldu. Bu hisseyi yüzde 266 ile YEO Teknoloji
, yüzde 225 ile Cante
, yüzde 184 ile Başkentgaz
, yüzde 160 ile Selva
izledi. Halka arzdan bu yana en çok düşen hisse senedi ise yüzde 32 ile Aydem oldu.