Droneların efendisi

TEKNOFSET kapsamında Türkiye'nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunarak yenilikçi ve milli çözümler geliştiren STM yürütücülüğünde gerçekleştirilen Dünya Drone Şampiyonası'nda pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelerle mücadele etti. Meksika'dan Rusya'ya, Almanya'dan Amerika'ya kadar toplamda 22 farklı ülkeden 32 yarışmacının kıyasıya yarıştığı mücadelede birinciliği ABD'den Evan Turner elde etti. Turner 30 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu.

KATILDIĞIM EN İYİ ORGANİZASYONDU

Duygularını SABAH'a anlatan Turner, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen şampiyonda yarışmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek "Normalde havalimanı çevrelerinde drone uçurmamız yasak. Biz burada bir havalimanında yarıştık. Çok özel bir durum. O yüzden burada yarışmak heyecan vericiydi. Dünyanın en iyi pilotları buraya toplanıp yarışma imkanı bulduk" dedi. Daha önce 2019 yılında düzenlenen yarışmalara katıldığını ifade eden 18 yaşındaki Turner "Bugüne kadar 14 farklı ülkede yarıştım. Benim bu zamana kadar gördüğüm en iyi organizasyondu"diye konuştu.





TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ

Dünya şampiyonasında, Türkiye Drone Şampiyonası'nda dereceye giren dört Türk sporcu da yer aldı. Türk sporcular arasında en iyi dereceyi ise 15 yaşındaki lise öğrencisi Atakan Mercimek elde etti. Türkiye Drone Şampiyonası'nda bu yıl üç etap yapıldığını ve final etabının ise TEKNOFEST'te gerçekleştiğini ifade eden Mercimek " Ben tüm etaplarda birinci oldu. Dünya şampiyonasında ise talihsiz bir kaza yaşadım ve 6. olarak bitirdim. Umarım seneye daha iyi sonuçlar alırım" dedi