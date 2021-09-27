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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Türkiye’den Singapur’a yumurta ihracatı başladı

Türkiye’den Singapur’a yumurta ihracatı başladı
SU ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörü, uzun yıllardır hedef pazar olarak belirlediği Uzak Doğu ülkelerindeki çalışmaların meyvelerini topluyor. Süt ürünleri ve tavuk ile Çin'e açılan sektör şimdi de bölgenin köprü görevini gören önemli ülkelerinden Singapur'a yumurta satışı ile giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü çalışmalar sonucu Singapur'a ilk kez sofralık yumurta ihracatı Anka Yumurta tarafından gerçekleşti. Anka Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Keskin Keskinoğlu, Ankara'nın Bala ilçesinde 147 bin metrekare alanda 500 bin yumurta üretimi yaptıklarını söyledi. Yatırımın tamamının devreye girmesiyle günlük ortalama 2 milyon yumurta üretim kapasitesine ulaşacaklarını ifade eden Keskinoğlu, 50'ye yakın ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.
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Türkiye’den Singapur’a yumurta ihracatı başladı
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