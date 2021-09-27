Vegan otomobillerin sayısı artıyor

OTOMOTİV dünyasında vegan modeller yaygınlaşıyor. Artık çok sayıda üretici vegan otomobiller üretiyor. İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars
da yeni C40 Recharge'dan başlayarak, tamamen elektrikli yeni Volvo
'larda deri malzeme kullanılmayacak. Volvo Cars müşterilerine, deri iç mekân seçenekleri yerine biyolojik bazlı ve geri dönüştürülmüş kaynaklardan üretilen yüksek kaliteli sürdürülebilir malzemeler gibi alternatifler sunacak. Marka, 2025'e kadar yeni Volvo otomobillerindeki malzemenin yüzde 25'inin geri dönüştürülmüş ve bio-tabanlı içerikten oluşmasını hedefliyor. Volvo Cars 2025'e kadar, iklim planlarının bir parçası olarak, malzeme tedarikçileri de dahil olmak üzere tüm doğrudan tedarikçilerinin yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmasını hedefliyor. Şirketin iç mekanlarda deri kullanma kararından vazgeçişi, ormansızlaşma da dahil olmak üzere büyükbaş hayvancılığın olumsuz çevresel etkilerinden kaynaklanıyor.