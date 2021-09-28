“İklim krizi küresel tehdidini sürdürüyor”

İKLİM
krizinin etkilerini her geçen gün daha yakınımızda hissettiğimiz dönemde bu global sorunun faturası da giderek artıyor. Konuyla ilgili açıklamalardan bulunan Doğa Sigorta
CEO'su Nihat Kırmızı
, "Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler Raporu
'na baktığımızda dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerin; iklim değişikliğinin önlenmesi ve adaptasyonunda başarısızlık, olağan dışı hava olayları ve doğal afetler olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de olağanüstü hava olaylarının meydana gelmesi sık sık konuşuluyor. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız yangın, sel ve su baskınları da iklim krizinin habercisi. Ülkemiz farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları ve eş zamanlı olarak Batı Karadeniz
'de yaşanan sel felaketi hepimizi derinden yaraladı. Yaşadığımız bu olağanüstü durumları göz önünde bulundurarak yaraların sarılması için sigortalılarımıza gerekli kolaylıkları sağladık. Doğa Sigorta olarak kendi ekibimiz tarafından yapılan riziko teftişler vasıtasıyla sigortalılarımızı doğal afetler doğrultusunda görebilecekleri zararlara karşı uyarıyor ve alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendiriyoruz. Risk bilincinin artırılması, şehir altyapılarının yeterli hale getirilmesi, düzenli kentleşme, arazi kullanımını belli bir plan çerçevesinde gerçekleştirmesi gibi hususlar toplumun doğal afet riskine daha az maruz kalmasını sağlayacağını söyleyebiliriz" dedi.
'İKLİM KRİZİ ALARM VERİYOR'
"İklim değişikliği; orman yangını, sel vb. afetlerin hariinde hücresel sıcaklığın artışına ve kuraklık gibi ülke ekonomisini ve sosyal hayatı derinden etkileyebilecek durumları yaratıyor" diyen Nihat Kırmızı, "Dünya genelinde doğal afetlerden kaynaklanan toplam ekonomik hasar 2019 yılında 150 milyar dolarken bu rakam 2020 yılında 190 milyara yükseldi. Doğal afetlerin tamamen ortadan kalkması mümkün değil fakat kendimizi, sevdiklerimizi ve yıllarca emek verilerek elde edilen kıymetlerimizi güvence altına almak ve gereken hazırlıkları önceden tamamlamak bizim elimizde. İklim krizi alarm veriyor, buna kayıtsız kalmadan çok daha büyük felaketlerin önüne geçmek için harekete geçmemiz şart. Yangın, sel vb. durumlarda kişilerin manevi olarak etkilenmelerinin yanı sıra ev veya arabalarının hasar alması yaşanan olayı daha da kötü hale getirebiliyor. Vatandaşlarımızın maddi kayıplarını dert etmemesi ve kötü günlerinde bu kayıplarını düşünmemeleri için konut ve kasko sigortaları sağladığı teminatlar en uygun seçeneklerin başında geliyor. Doğa Sigorta olarak sunduğumuz ürünler ve geniş acente ağımızla beraber sigortalılarımızın zor zamanlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.