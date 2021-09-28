Karadeniz gazı Türkiye’nin ihtiyacının üçte birini karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye'nin yıllık ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılar hale geleceğini söyledi. Özel bir televizyon kanalında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda yaklaşık 40 üretim kuyusu açmayı planladıklarını, 10 kuyuda ilk üretimin gerçekleştirileceğini ifade etti. Hedefin, gazın 2023'te sisteme bağlanması olduğunu vurgulayan Dönmez, "Gaz sahasında çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda orada belki önümüzdeki yılın ilk aylarında keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz" dedi. Dönmez, her bir fazın 10'ar kuyudan oluştuğunu belirterek, "Tam üretime 40'ncı kuyudan sonra ulaşmış olacağız. Oradaki hedefimiz de 2027 gibi gözüküyor. Seviye olarak günlük 10 milyon metreküple başlarız, 40 milyon metreküpe kadar çıkarız. Yıllık da bakarsanız, süreç sonunda aşağı yukarı 15 milyar metreküpe denk geliyor" diye konuştu.
GAZPROM'LA PAZARLIK
Türk Akım
'dan gelen 8 milyar metreküplük gazla ilgili kontratın bu yıl sona erdiğini belirten Dönmez, "Mevcut boru hattının kapasitesi müsait. Türk Akım'ın kontratı kamu ve özel şu anda 14 milyar metreküp. Mavi Akım
da 16 milyar metreküp. Türk Akımı
da 16 milyar metreküpe kadar çıkabilir bizim hesaplarımıza göre" dedi. Türkiye'nin alternatif kaynaklar konusunda da çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Dönmez, "Türk Akım'dan getirilen 8 milyar metreküpün yarısı BOTAŞ
'a yarısı da özel sektöre aitti. Dolayısıyla burada yeni kompozisyonda Gazprom'un tercihleri de önemli" değerlendirmesini yaptı.
YENİ GES'LER GÜNDEME GELECEK
BAKANLIK verilerine göre, Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklarda Avrupa
'da 5'nci, dünyada ise 10'uncu sırada olduğunu belirten Dönmez, ağustos ayı itibarıyla yenilenebilir enerjideki kurulu gücün 52 bin 353 megavat olduğunu belirtti. Dönmez, "Bir yandan YEKA ihalelerimiz devam ediyor, ayrıca ekimde inşallah 2 bin megavat güneş enerji
santrali (GES) yapacağız. 1.000 megavatlık bir GES'imiz daha var. Şu anda bakanlığımız 1.500 megavatlık bir GES yarışması daha hazırlıyor" diye konuştu.