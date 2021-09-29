246 milyar liralık kredi yapılandırıldı

246 MİLYAR LİRALİK KREDİ YAPILANDIRILDI
Türkiye Bankalar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası
Genel Müdürü Alpaslan Çakar
, zirvede yaptığı konuşmada Türk bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğünün Temmuz 2021'de 6.7 trilyon TL'ye ulaştığını belirterek "Bilançonun milli gelire oranı yüzde 114 düzeyinde, kredilerin milli gelire oranı yüzde 65 düzeyindedir" dedi. Kredilerin Ağustos 2021 itibarıyla 3.9 trilyon TL'yi aştığını,Yabancı Para kredilerin ise 164 milyar dolar civarında olduğunu anlatan Çakar, "Kamunun finansmanı için sağlanan kaynaklar da dahil edildiğinde ekonomiye doğrudan sağlanan kaynakların bilanço içindeki payı yüzde 75'e ulaşmaktadır. Kredi riski makul bir düzeyde olup, düşüş eğilimindedir. Ağustos 2021 itibarıyla tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 3.8'dir. Bu oran ticari kredilerde yüzde 4.3, bireysel kredilerde ise yüzde 2.2'dir. Yeniden yapılandırılan veya yeni bir itfa planına bağlanan krediler Haziran 2021'de 246 milyar TL olmuştur" diye konuştu.
TL KREDİLER
Orta Vadeli Program
'da yer alan yaklaşımla banka kredilerine olan talebin makul düzeyde artmasını beklediklerini kaydeden Çakar, "TL tasarruf mevduatı talebinin daha güçlü olmasını ve TL kredileri desteklemesini öngörüyoruz. Turizm başta olmak üzere döviz gelirlerinin artmasını, küresel büyümenin, dış talep yoluyla ekonomik faaliyete olumlu katkı vermesini bekliyoruz. Finansal sektörün büyümesi ve piyasaların çeşitlendirilmesi büyümeyi olumlu etkiler" dedi.
EKONOMİYE 1.2 TRİLYON TL'LİK DESTEK
Gelecekte kamu bankacılığının önem kazanacağını ve pandeminin bunu gösterdiğini aktaran Halkbank
Genel Müdürü Osman Arslan
, bugün Türkiye
'de sektörün ilk 3 bankasının kamu bankalarından oluştuğunu söyledi. Pandemi sürecinde KOBİ'lerin ve esnafın finansa erişimde kamu bankalarının öne çıktığını aktaran Arslan, "Yılda 200 milyar TL'ye yaklaşan KOBİ kredi büyüklüğü ile KOBİ bankacılığında sektörde yüzde 22'lik pay almış durumdayız. Yani Türkiye'deki 5 KOBİ'den bir tanesi finansal desteğini Halkbank'tan almakta. KOBİ bankacılığına gelecekte daha fazla destek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Son 1.5 yıldır pandeminin zor koşulları altında faaliyet gösteriyoruz. Son 1.5 yılda banka olarak 2.2 milyon adet müşterimize 100 milyar TL üzerinde destek sağladık ve yaklaşık 40 milyar TL'ye yakın finansal büyüklüğü yeniden yapılandırmak sureti ile ekonomideki ve finansal sektördeki sürdürülebilirliğe katkı sağladık. Son 4 yılda 1.2 trilyon TL kredi verdik" diye konuştu.
TEKNOLOJİYİ KULLANAN BİR ADIM ÖNDE OLUR
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ise finansın geleceğinin dijitalleşme ve teknolojide olduğunu vurgulayarak, koronavirüs salgını sonrasında ise dijital teknolojilerin kullanımının zorunlu hale geldiğini vurguladı.
50 BİN MÜŞTERİ
Türkiye'deki regülasyonlar sayesinde uzaktan müşteri edinme uygulamasının başladığını anlatan Üstünsalih, şöyle devam etti: "Uzaktan müşteri edinmede bugün Vakıfbank'ın 50 bin tane hiç şubeye gelmeyen, şubeyi görmeyen müşterisi var ve bugün Vakıfbank'ın ürünlerini kullanıyorlar. Türkiye'de 52 tane konvasiyonel banka var." Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih, bankaların ürünlerine bakıldığında hemen hemen hepsinin aynı olduğunun görüldüğünün altını çizdi. Üstünsalih, "Burada, teknolojiyi kullanan, teknolojik ürün yaratan bankaların bir adım önde olduğunu görüyorsunuz. Bugün Türkiye net faiz marjlarındaki daralmayı herkes biliyor. Net faiz marjlarındaki daralma teknolojiye ve dijitale yöneltiyor" diye konuştu.
ARŞİVLER DE DİJİTAL
Teknolojinin kullanılmamasının önemine işaret eden Üstünsalih, "Teknolojinin kullanılmaması durumunda tarihin tozlu sayfalarında sayfalarında kaybolursunuz diyemiyorum. Çünkü artık tozlu sayfalar da kalmadı. Arşivler de dijital hale geldi" değerlendirmesinde bulundu.