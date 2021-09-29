Kalyon Bilişim Vadisi’ne enerji verecek

Kalyon PV
, Bilişim Vadisi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi
işbirliğinde hayata geçirilen "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sponsorluğu" kapsamında imza töreni ve "Yenilenebilir Enerji Çalıştayı" düzenlendi. Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen programa Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu
, Kalyon Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli
ve Hasan Kalyoncu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli
katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, "Kalyon PV, Bilişim Vadisi'nin nerdeyse harcadığı tüm enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması amacıyla 2.619 güneş paneli armağan etti" dedi.
EN BÜYÜK YATIRIMLARDAN BİRİ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise "Bilişim Vadisi, üniversitemiz ve Kalyon PV arasında bugün çok önemli bir işbirliğinin ilk adımı atılıyor. Bunun çok önemli çıktıları olacak. Elimizde çok önemli dokümanlar var. Bu iş birliginin gerektirdiği çalışmaları yapacağız" diye konuştu. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise armağan edilen 2 bin 619 adet panelin enerji üretiminin yaklaşık 1 megawatt olduğunu bunun vadideki tüm girişimcilerin kullandığı enerji ihtiyacının yarısını karşılayacağını söyledi.
2 BİN ÇALIŞANIMIZ VAR
Bilişim Vadisi'ni Türkiye
'nin Silikon Vadisi olarak adlandırdığını söyleyen Kübra Kalyoncu Şeherli de çalıştayda şunları kaydetti: "Burada fabrikayı açmadan 8 ay öncesinde sadece dört duvar vardı. Ne bir makine, ne bir çalışanı yoktu. Sadece 16 kişi standart işleri gerçekleştiriyordu. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık iki bin çalışanımız, 100 kişilik Ar-Ge ekibimiz var."