Aran: Faiz aralıkta 100 baz puan inebilir

İŞ Bankası
Genel Müdürü Hakan Aran
, Merkez Bankası
'nın kasım ayında yapacağı hareketi öne çektiğini, aralıkta da 100 baz puanlık daha faiz indirimi beklediğini söyledi. Politika faizinin 100 baz puan indirilmesinin anında TL mevduatlara yansıdığını aktaran Aran, "TL mevduat faiz oranları 100 baz puan indi. Bunun bireysel kredilere yansıması geç olacaktır. Bunun nedeni de makroihtiyati önlemlerle orada maliyetlerin artmasıdır. Bu zaten istenen bir şeydir. Öngörülebilirlikle birleşmeden faiz tek başına etkili bir unsur değildir. Krediyi alacak kişilerin ikna olması gerekir. Bu da 2-3 ay sürebilir" dedi. Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Aran, alınan tedbirlerle bireysel kredilerde yüzde 20 daralma beklediğini kaydetti. Kurdaki yükselişin ihracatçıyı desteklediğine, ithalatı pahalılaştırdığı için de yurt içindeki üretimi teşvik ettiğine işaret eden Aran, "Yüksek kurun bu kapsamda bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Kur düşsün istenmiyor. O nedenle kur artışının, enflasyon etkisini hariç tutuyorum tabii, üretimi teşvik etmek için kullanıldığını sanıyorum" ifadelerini kullandı.