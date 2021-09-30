Sky Limit 1.5 milyon kullanıcıya ulaştı

VAKIFBANK
'IN kredi limit yönetimini kişilerin inisiyatifine bırakarak bütçe yönetiminde kolaylık sağlayan Sky Limit
ürünü her kesimden kullanıcı için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Vakıfbank'ın "Siz Kredinizi Yönetin" çağrısına uyarak Sky Limit kullanıcısı olanların sayısı 1.5 milyonu aştı. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi
, Sky Limit'in ulaştığı başarıya ilişkin değerlendirmesinde, "Banka olarak, müşterilerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını ön planda tutma misyonumuzla yenilikçi ürünler için çalışıyoruz. Sky Limit'i de bu kapsamda çıkardık ve ne mutlu ki bugün geldiğimiz noktada 1.5 milyondan fazla kişi Sky Limit müşterisi oldu. Sektör, meslek ve gelir gibi özelliklerine göre belirlediğimiz müşterilerimize çalıştıkları kurum ile buralardaki görev ve unvanlarına göre özelleştirilmiş geniş limitler tanımlıyoruz. Müşterilerimiz, önceden tanımlanmış bu hazır kredi limitlerini ek hesap, kredi kartı, konut kredisi
ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı kredi ürünlerine istediği şekilde dağıtabiliyor. Üstelik bunu şubeye gitmeden mobil ya da internet bankacılığı üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor" diye konuştu.