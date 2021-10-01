5 yıllık hedeflere bir yılda ulaşıldı

Veri
merkezi yatırımları tüm dünyada artmaya devam ediyor. Pandemi
, 5 yıllık hedeflere 1 yılda ulaşılmasını sağladı. Veri merkezleri doluluk hedeflerini aştı.
YÜKSEK STANDART ŞART
Türkiye
veri merkezleri sayısında Avrupa
'da geride kalmasına rağmen yatırımların sayısı giderek artıyor. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması sloganlarla değil, yüksek standartlarda veri merkezleri inşa ederek gerçekleşecek. Veri merkezlerinde çalışacak uygulamalar, yazılımlar için yetişmiş insan kaynağı konusunda yatırımları da eş zamanlı yapmak gerekiyor.
Uptime Institute
veri merkezleri için standartlar geliştirilen bir kuruluş. Tier 1
, Tier 2, Tier 3 ve Tier 4 olarak 4 farklı standart ve sertifikaları uluslararası alanda kabul görmüş ve günümüzde veri merkezleri tarafından talep görüyor. Bu sertifikaların oluşturulmasındaki amaç veri merkezlerinin sürekliliğini ve yedekliliğini sağlıyor. Veri merkezi müşterilerinin de küresel standartlarda hizmet almasını saplıyor. Uptime, enerji, iklimlendirme, ortam izleme, güvenlik, yangından korunma ve kablolama gibi veri merkezi altyapı sistemlerini incelemekte ve bu sistemlerin sürekliliğini değerlendiriyor. Veri merkezlerinin maliyet ve güvenilirlik seviyeleri ise Tier seviyelerine göre değişiyor.