Sürdürülebilirlik adımları yatırımcı çekecek

TURKUVAZ Medya Grubu ve ekonomi dergisi Inbusiness öncülüğünde, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin 10'uncu ve son webinarı "Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı" başlığıyla gerçekleşti. Webinarda ayrıca, 'Etki Yatırımı - İşimizde Sosyal Faydayı Nasıl Ön Plana Çıkartabiliriz?' ve 'Sürdürülebilir Kalkınmayı Nasıl Sağlayabiliriz?' konulu iki ayrı panel de düzenlendi.
ÜLKEMIZ FIRSATLAR SUNUYOR
Açılış konuşmasını Turkuvaz Dergi Grubu
Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur
'un yaptığı webinarın özel oturumunda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
Yurtdışı Faaliyetler Daire Başkanı Furkan Karakaya, sürdürülebilirlik ve etki yatırımı modellerinin önemine değindi. Yatırım şirketleri ve finans kuruluşlarının sürdürülebilirlik konusunda bilincinin arttığını aktaran Karakaya, "Şirketlerin yatırım kararlarında sürdürülebilirliğe verdikleri önem, ülkemize yatırım çekmek için ayrı bir fırsat olabilir. Özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa
ve Amerika
'nın, Uzakdoğu
'ya olan bağımlılığının azaltılması noktasında ülkemizin endüstriyel altyapısı ve insan kaynağı büyük fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki dönemde bu değerleri yabancı şirketlere anlatmak için çalışacağız" dedi.
FİNANSAL DESTEK VERİLMELİ
UNDP İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Direktörü Sahba Sobhani de, sürdürülebilir gelişmenin sağlanması için finansman desteğinin verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sobhani, "Az gelişmiş ülkelerde finansal kriz çok yüksek bir noktaya geldi. Bu krizin giderilmesi için 4.1 trilyonluk yatırım gerekiyor. Şimdiye kadar özel sektörün sosyal, kültürel ve çevresel etkileri göz önünde bulundurularak yaptığı yatırımlar 715 milyar dolara ulaştı. Gelecekte etki yatırımı dediğimiz belli kriterler gözetilerek yapılacak yatırımların potansiyeli ise 26 trilyon dolar" ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler
'in yardım sağlamak için Türkiye ile özel bir ortaklık sürdürdüğünü hatırlatan Sobhani, "Türkiye sürekli devam eden gelişimi ile etki yatırımı gereken en önemli ülkelerden biri" şeklinde konuştu.
YOL HARİTASI SUNUYOR
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ
, "Sürdürülebilir kalkınma planları sürdürülebilir bir gelecek için bizlere bir yol haritası sunuyor. Çok taraflı iş birliği ve uluslararası mekanizmalar, bu süreçte kilit rol oynamakta, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yenilikçi uygulamalar ve çözümlerin geliştirilmesi ihtiyacı ön plana çıkmaktadır" dedi.