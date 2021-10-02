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Giriş Tarihi: 2.10.2021

İki yıl sonra gemi yanaştı

İki yıl sonra gemi yanaştı
İstanbul'a iki yıl sonra gelen ilk yolcu gemisi, 1 Ekim'de Galataport İstanbul'a demirledi. Bulgaristan Varna'dan gelen SeaDream II gemisi, bir gün sonra tekrar Bulgaristan'ın Burgaz kentine doğru yol alacak. Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, "Pandeminin yol açtığı iptaller, dünya genelinde aşılanmanın artışıyla ortadan kalkmaya başlıyor. Gemilerimizi daha sık göreceğimiz, farklı ülkelerden, farklı sınıflarda kruvaziyerlerin demirleyeceği bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.
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İki yıl sonra gemi yanaştı
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