TMSF Erol Aksoy davasını kazandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, firari Erol Aksoy 'un yurt dışına kaçırdığı paralarla kızı Eda Aksoy'a New York 'ta bir apartman dairesi satın aldığını tespit etmesi üzerine ABD 'de giriştiği hukuk mücadelesini kazandı. Yapılan açıklamada, TMSF 'nin hizmet aldığı ABD'deki bir hukuk firmasının, Erol Aksoy'un Britanya Virjin Adaları'ndaki şirketinden oğlu Kerim Aksoy ve kızı Eda Aksoy'un sahibi olduğu Searock Holding adına para yolladığını belgeleriyle ispat ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Erol Aksoy'un gönderdiği 1 milyon 900 bin dolar ile bir gayrimenkul alındığının anlaşılması üzerine, New York'taki söz konusu apartman dairesinin TMSF'ye devri için dava açıldı.Mahkeme, paranın kaynağı konusunda çelişkili hikayeler anlatan Erol Aksoy ve kızı Eda Aksoy'un güvenilir tanık olmadıklarına da karar metninde yer verdi.' Mahkeme kararına göre, Eda ve Kerim Aksoy'un daireye ait belgeleri, satılmak üzere New York Şerif Ofisi'ne teslim etmesine hükmedildi.