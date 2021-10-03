Koluman Kamaz’la Rusy’da sıçrama yapacak

Dünya devlerinin en büyük tedarik ortağı konumuna yükselen Türk sanayiciler, uluslararası firmalarla işbirliğine gidiyor. Rus
kamyon devi Kamaz
'la işbirliği için protokol imzalayan Türkiye
'nin önde gelen treyler üreticisi Koluman da Rus pazarında sıçrama yapmaya hazırlanıyor. "Kamaz, Rusya
'da zıplama yapmamızı sağlayacak" diyen Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık
, "Rusya bizim zaten oldukça etkili olduğumuz bir pazardı. İşbirliği ile ilgili her şey yolunda gidiyor, adım adım ilerliyoruz. Kamaz'ın Türkiye pazarında da yatırım arzusu var. Bu yönde sözlü beyanları olduğunu biliyoruz. Ama önce ürünlerinde
pazarımıza yönelik iyileştirmeler yapmaları gerekiyor. Bunu yaparlarsa da yatırım konusunda da bizimle ilerlemek istiyorlar" diye konuştu.
PAZAR LİDERLİĞİ SEÇENEĞİ SUNDULAR
Tarsus
'taki 80 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikasında üretim yapan Koluman, 2015'te Naberezhnye Chelny'de kurduğu montaj holü ile Rusya pazarına adım attı. "Bu yılbaşında bize geldiler ve Rusya'da bir treyler üretimine sıcak bakıp bakmayacağımızı sordular. Refüze edemeyeceğimiz bir teklifti. Çünkü bir anlamda bize Rus pazarının liderliğini önermiş oldular" diyen Saltık, şunları anlattı: "Yüzde 50-50 ortaklıkla yapacağımız yatırımın henüz yeri belli değil. Bize 2025'e kadar 7.500 adet treylere ihtiyaçları olduğunu bildirdiler. Bu rakam kademeli olarak artacak. Bunun önemli bir kısmını Türkiye'de üretimle karşılayacağız. Biz zaten bu pazara belli adetlerde üretim yapıp satıyoruz." İlk etapta Kamaz'la ortak üretim için 5-6 milyon euroluk yatırım planlandığını anlatan Kaan Saltık, "Esas yatırım eğer arzu edilen rakamlara ulaşılırsa 2025'ten itibaren tetiklenecek. En az 25 milyon euroluk bir yatırım olur" diye konuştu.
HEDEF GRUP CİROSUNU İKİYE KATLAMAK
"Koluman'ı global bir marka yaparsam kendimi başarılı sayacağım" diyen şirketin ikinci kuşak yöneticisi Saltık, "Bunun için inorganik büyüme yapabiliriz" dedi. Grup olarak bu yıl 600 milyon euro ciro hedeflediklerini söyleyen Saltık, "Bunun büyük kısmı ticari faaliyetlerimizden, 100 milyon eurosu ise üretimden gelecek. Hedefimiz toplam ciroyu 2025'e kadar ikiye katlamak. 2025'e kadar üretim bacağında da 250 milyon euro ciro yapmayı hedefliyoruz" açıklaması yaptı.
DERMAN SERİ ÜRETİLECEK
ARAÇ üzeri üst yapılarda Aselsan ve Roketsan gibi firmaların tedarikçisi olan Koluman, savunma sanayine yönelik olarak Derman adını verdiği kamyonu geliştirdi. Malzemelerin taşınmasını içeren lojistik destek alanına odaklandıklarını söyleyen Saltık, "Savunma Sanayi Başkanlığı ile birkaç ay önce yeni sözleşme imzaladık. Yerli ve milli üretime eğilmek amacıyla geliştirdiğimiz Derman'ın seri üretimine geçiyoruz. İhracat için de NATO ülkelerini hedefliyoruz" diye konuştu.
TREYLERDE TALEBE YETİŞEMİYORUZ
15 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Kaan Saltık, dünyada taşımacılığın yüzde 85'inin yapıldığı deniz taşımacılığında yaşanan konteyner krizinin kara yoluna talebi artırdığına dikkat çekti. Navlun maliyetlerindeki aşırı artışın Türkiye için ciddi bir fırsat yarattığını anlatan Saltık, şunları kaydetti: "Çünkü Avrupa daha yakın tedarikçilere bakmaya başladı. Çünkü Türkiye'den deniz yoluna gerek olmadan mal alabiliyorlar. Mersin'den yüklediğimiz bir mal üç günde Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde olabiliyor. Türkiye deniz yoluna göre hem ucuz hem de çok daha işlevsel bir seçenek sunuyor. Dolayısıyla treylere de bir talep artışı var. Talebe yetişemiyoruz diyebilirim..."
MAVİ YAKA İSTİHDAMINDA SIKINTI BÜYÜK
TARSUS'TAKİ fabrikasında yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlayan Koluman, artan taleple büyük bir kapasite artışı yapmayı planlıyor. Çok büyük bir taleple karşı karşıya olduklarını söyleyen Saltık, "Bu yıl ortalama 3.000 adet, önümüzdeki yıl ise 4.500 adet treyler üretmeyi planlıyoruz. Bu kapasite artışı istihdam artışını da beraberinde getiriyor. Üretimde çalışan sayımızı 800'e çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle kaynakçı, boyacı gibi kalifiye eleman bulmak çok zor. Fiziksel işlerde adam bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Gençlerin artık şehirlerde yaşamak gibi anlaşılabilir talepleri var. O bölgelerde kalmayı cazip kılmamız lazım, çünkü herkes İstanbul'a gelemez. İstihdam için İŞKUR'la ve belediye ile çalışıyoruz. Meslek okulları ile de anlaştık. Buna rağmen özellikle mavi yakadaki istihdam sıkıntısı bizi çarpıyor" dedi.