Üç günlük şirkete ihale yok

Kamu ihalelerinde köklü değişiklikler için düğmeye basıldı. Kamu İhale Yasası
'nı baştan sona değiştiren taslak metin hazırlandı. Önümüzdeki aylarda Meclis gündemine taşınacak. Yeni düzenlemeler ile hiçbir suistimale geçit verilmemesi, ihalelerde şeffaflık ve buna bağlı olarak tasarruf sağlanması hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti, Kamu İhale Kanunu'nun değiştirilmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada sona yaklaştı. Yapılan çalışma sonrasında taslak bir metin ortaya çıktı. Önümüzdeki aylarda TBMM'den çıkartılması beklenen taslakta öne çıkanlar şöyle:
İSTİSNALAR AZALTILACAK:
Kurumların ihtiyaçlarını ve yaptıracaklarını Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnalar sınırlandırılacak. Kurumların "doğrudan temin" yöntemi ile ihale yapmasına ilişkin ciddi sınırlamalar gelecek. Bu yöntem sadece "mücbir sebep ve özel üretim gerektirecek konular" için kullanılabilecek.
SERTİFİKA GELİYOR
SERTİFİKASYON SİSTEMİ:
Kamu ihalelerine girecek firmaların sertifika alması gerekecek. Sertifika alan kurumlar sistemde yer alacak. Böylece üç gün önce kurulan, yeterliliği olmayan, ihaleyi aldıktan sonra başka birine devredebilecek nitelikteki firmalar ihalelere giremeyecek. Kamu kurumu ihaleye girecek firmalara ilişkin kriterleri kendi belirleyecek. Sertifikasyon belgesini ya her kurum kendisi verecek ya da Kamu İhale Kurumu
bu işi üstlenecek.
ÖN İNCELEME:
İhale öncesi ön inceleme sistemi getirilecek. Prim ve vergi borcu olan firmaların dolaylı yollarla ihalelerine girmemesine ilişkin sistem tamamıyla oturtulacak.
ENERJİ, SU VE ULAŞTIRMADA MUAFİYET YOK
Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine alımlarının bir bölümü Kamu İhale Kanunu'nun getirdiği zorunluluklardan muaftı. Yeni düzenleme ile bu şirketlerin alımlarını Sektörel Kamu Alımları Kanunu
kapsamında yapmaları sağlanacak.
DMO İHALELERİ KAPSAMA ALINACAK
Devlet Malzeme Ofisi
(DMO) ihaleleri de Kamu İhale Yasası kapsamında yapılacak. Halihazırda Devlet Malzeme Ofisi tarafından alımlar 4734 sayılı Kanun
'daki İstisnalar (3/g bendi) ve Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği
kapsamında yapılıyor. Yapılacak düzenlemeyle DMO'nun yapacağı alımların da Kamu İhale Kanunu'ndaki usüllere göre yapılması planlanıyor.
İHALELER SANAL ORTAMDA YAPILACAK
Elektronik ihale sistemi teşvik edilecek. İhaleler elektronik ortamda yapılıp tüm teklifler aynı anda açılacağı ve çok sayıda firma katılacağı için daha önceden iki firmanın kendi arasında anlaşarak teklif vermesi ve ihaleyi alması gibi yöntemlerin önüne geçilmiş olacak. Zarfları ihaleyi yapan kurumun sorumlu kişileri bile herkes ile aynı anda sanal ihale sırasında görebilecek.