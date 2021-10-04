En büyük ihracat pazarı İngiltere oldu

OTOMOTİV
endüstrisinin eylül ayı ihracatı yüzde 5 düşüşle 2.5 milyar dolar oldu. Ocak-Eylül 2021 dönemi ihracatı ise yüzde 24 artışla 21.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv Türkiye
ihracatında da yine ilk sırada yer aldı. Eylülde Türkiye otomotiv sanayisinin en büyük pazarında da bir değişiklik yaşandı. İngiltere
, otomotivde ülke bazında en büyük ihracat pazarı olan Almanya
'yı geride bırakarak en fazla ihracat yapılan ülke konumuna yükseldi. İngiltere'ye yüzde 20 artışla 338 milyon dolar ihracat yapıldı. Almanya'ya ise yüzde 5 düşüşle 319 milyon dolar ihracat yapılırken, üçüncü büyük pazar Fransa
'ya olan ihracat da yüzde 34 azalarak 200 milyon dolar oldu.
ÇİP KRİZİ SÜRÜYOR
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
(OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik
, "Küresel çapta etkili olan yarı iletken çip krizi nedeniyle motorlu araç üretiminde yaşanan kesintiler, otomotiv ihracatımıza olumsuz yansımaya devam ediyor. Binek otomobiller ve otobüs-midibüs-minibüs ihracatında çift haneli düşüş yaşarken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatımız çift haneli arttı" dedi.