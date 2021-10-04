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Giriş Tarihi: 4.10.2021

Numara taşıma sayısı 157 milyonu geçti

Numara taşıma sayısı 157 milyonu geçti
TÜRKİYE'DE cep telefonu operatörleri arasında bugüne kadar 155 milyon 127 bin 476 numara taşınırken, sabit telefonlarda bu sayı 2 milyon 300 bin 277 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde 84.6 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor. Dönemler itibarıyla bakıldığında, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde mobil numara taşıma sayısı bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 20.9 azaldı. Taşıma hizmetiyle ikinci çeyrekte, TT Mobil 36 bin abone kazanırken Vodafone 30 bin, Turkcell ise yaklaşık 6 bin abone kaybetti.
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Numara taşıma sayısı 157 milyonu geçti
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