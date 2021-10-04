Numara taşıma sayısı 157 milyonu geçti

TÜRKİYE
'DE cep telefonu operatörleri arasında bugüne kadar 155 milyon 127 bin 476 numara taşınırken, sabit telefonlarda bu sayı 2 milyon 300 bin 277 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde 84.6 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor. Dönemler itibarıyla bakıldığında, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde mobil numara taşıma sayısı bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 20.9 azaldı. Taşıma hizmetiyle ikinci çeyrekte, TT Mobil
36 bin abone kazanırken Vodafone
30 bin, Turkcell
ise yaklaşık 6 bin abone kaybetti.