Çanakkale Köprüsü ENR’nin kapağında

Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahibi olacak 1915 Çanakkale Köprüsü
, inşasında kullanılan ileri teknolojiler ve üstün teknik özellikleriyle dünya gündeminde kendine yer buluyor. Dünya çapında bir mega proje olan köprü ve otoyolu, inşaat sektörünün lider yayını Engineering News-Record (ENR) dergisinin 27 Eylül-4 Ekim 2021 tarihli yeni sayısında 10 sayfalık özel bir bölüm ile yer aldı. Otoyol sathını oluşturacak 87 tabliyeden 81'inin montajı geçtiğimiz günlerde tamamlanan 1915 Çanakkale
Köprüsü, inşaatı sırasında kullanılan ileri teknolojiler ve üstün teknik özellikleriyle, uluslararası inşaat sektörünün referans yayınlarından Engineering News-Record'da özel bir bölüm ile yer aldı. Köprü hakkındaki kapsamlı haberi hazırlamak için derginin kıdemli editörü Aileen Cho
, Los Angeles
'tan Çanakkale'ye gelerek yetkililerden bilgi aldı ve proje sahalarını yerinde ziyaret etti. Derginin özel önem verdiği proje, dünyada inşaat sektörüne örnek olmaya devam ediyor.