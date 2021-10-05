Enflasyon eylül ayında yüzde 19.58’e yükseldi

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi
(TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1.25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
(Yİ-ÜFE) yüzde 1.55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon
tüketici fiyatlarında yüzde 19.58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 43.96 oldu. Analistler enflasyonda düşüşün ekim ve kasım aylarında başlayacağına işaret etti. Ana harcama grupları itibarıyla eylülde, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 5.15 ile eğitim, yüzde 3.33 ile ev eşyası ve yüzde 2.34 ile konut oldu.
TEK DÜŞÜŞ GİYİMDE
Eylülde aylık bazda düşüş gösteren tek ana grup yüzde 0.16 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. TÜFE'de ana harcama gruplarında eylülde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28.79 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.