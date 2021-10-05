Garson krizi büyüyor

Giriş Tarihi: 5.10.2021

Restoranlardaki nitelikli personel sorunu derinleşiyor. Garson maaşının 8 bine, aşçı maaşının 15 bine kadar çıktığını belirten sektör temsilcileri, “Personel yok. Kimi kurye oldu, kimi şoför... Turizm canlanınca sorun daha da büyüyecek” diyor