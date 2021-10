En çok kazandıran bitkiler

Son dönemde girişimcilerin ilgi gösterdiği alanların başında sumak üretimi geldi. 14 bin 250 hektarlık bir alana yayılan sumak üretiminden 2020 yılı itibariyle ülke ekonomisine 80 milyon TL katkı sağladı. Dünyada sumağın doğadan en fazla toplandığı ülkelerden olan Türkiye 'de, ticarete sunulan ürün miktarı 2012-2019 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona ulaştı. İhracat potansiyeli de yüksek olan sumak baharatından 2010- 2019 arası dönemde sağlanan gelir 2 milyon 145 bin dolardan 4 milyon 801 bin dolara yükseldi. Orman Genel Müdürlüğü , (OGM) tıbbi ve aromatik orman bitkilerinin yetiştirilmesi, üretiminin artırılması ve ekonomik katkı sunması için eylem planları ve envanter çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan bir olan sumak bitkisinin yaprak ve meyveleri ilaç, tekstil, gıda ve deri sanayinde yaygın olarak kullanılıyor. Anadolu 'daki birçok bitki türünde olduğu gibi, sumak bitkisinin de anavatanı konumunda olan Türkiye'de, OGM'ye bağlı 11 Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 14 bin 250 hektarlık alana yayılış gösteriyor.Günümüzde insan sağlığına olan katkılarının bilinmesi, sumak tüketimine olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor. Güneşi seven, kuraklığa toleranslı bir bitki olan sumak, 2020 yılında ülke ekonomisine 80 milyon TL gelir sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı 'nın verilerine göre ticarete sunulan sumak miktarı 2012-2019 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona ulaştı. İhracat potansiyeli de yüksek olan sumak baharatından 2010-2019 arası dönemde sağlanan gelir 2 milyon 145 bin dolardan 4 milyon 801 bin dolara yükseldi. Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi hariç hemen hemen her yerde yetişen sumak, ağırlıklı tıbbi alanda ve baharat olarak kullanılıyor. Faydaları saymakla bitmeyen ve oldukça değerli bir bitki olan sumak, çok güçlü bir antioksidan özelliğe sahip. Ayrıca yüksek vitamin ve mineral içeriği olan bu bitki, kan durdurucu, ishal kesici, antiseptik, ateş düşürücü, diş eti ve boğaz iltihaplarında iltihabı dağıtıcı olarak kullanılıyor.Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) tıbbi ve aromatik bitki olarak üretimini desteklediği kekiğin 2020 yılı sonu itibariyle ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 19 bin 771 tonluk ihracata karşılık 69 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan kekik için envanter ve faydalanma planları yürüten OGM'nin verilerine göre 340 bin hektarlık ormanlık alanda 55 bin ton faydalanılabilir kekik bulunuyor. Hem ülke ekonomisine hem de orman köylüsüne katkı sağlayacak ürünlerin üretilmesini desteklemeye devam eden OGM, dünyanın en ünlü ve en yaygın kullanılan baharatlarından biri olarak kekik için envanter ve faydalanma çalışmalarına devam ediyor. OGM'nin verilerine göre 340 bin hektarlık ormanlık alanda 55 bin ton faydalanılabilir kekik bulunuyor. 2020 yılı sonu itibariyle ormanlık alanlarından faydalanması yapılan 2 bin 200 ton kekiğin ülke ekonomisine katkısı 1 milyar TL olarak gerçekleşti. TUİK verilerine göre geçtiğimiz yıl 19 bin 771 ton kekik ihracatına karşılık 69 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.HAZIRLADIĞI eylem planlarıyla tıbbi ve aromatik bitkileri ekonomiye kazandırmayı sürüden Orman Genel Müdürlüğü (OGM), defne konusunda önemli bir adım attı. OGM himayesinde yürütülen proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Türk Defnesi" tescillendi ve coğrafi işaret almaya hak kazandı. Dünyadaki defne ihtiyacının yüzde 90'nının Türkiye tarafından karşılandığına dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Kozmetik, ilaç ve gıda sektöründe yoğun olarak kullanılan defneyi bundan böyle dünyaya 'Türk markası' olarak tanıtmak için önemli bir adım attık. Ülkemizde yetişen defne bitkisi müdürlüğümüzün girişimleriyle TÜRKPATENT tarafından OGM adına 'Türk Defnesi' coğrafi işareti ile tescillendi. Böylece yeni Coğrafi İşaret Yasasına göre, ilk kez bir ürün Türk ibaresi ile tescillenmiş oldu. Şimdi Türk Defnesi Avrupa yolcusu. Bu süreci de başarıyla atlattığımızda Türk Defnesi global pazarda daha etkin yer alabilecek" dedi.YATIŞTIRICI özelliği ile uykusuzluğa da iyi gelen ıhlamur, idrar ve balgam söktürücü etkiye de sahip. Ihlamur çayı, gözler için de dinlendirici ve çapaklanmayı önleyen etkisi ile tercih ediliyor. Ihlamur ayrıca önemli bir süs bitkisi olarak sokaklarda, caddelerde ve parklarda yaygın olarak kullanılıyor. Görüntüsü, biyotik ve abiyotik faktörlere karşı direnci, hava kirliliğine ve yoğun trafiğe karşı toleransı nedeniyle şehir içi ve çevresinde uygun türler olarak değerlendiriliyor. Özellikle kış mevsiminde girmediği evin olmadığı ıhlamurun üretimi Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yoğun olarak görülüyor. Türkiye'de Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, İstanbul, Karabük, Balıkesir, Artvin, Zonguldak, Kocaeli, Düzce, Çanakkale, Bartın ve Samsun'da ıhlamur yetiştiriciliği yapılıyor. Özellikle Bursa Karacabey, ıhlamur ormanları ile öne çıkıyor. Ihlamur üretimini desteklemek için envanter ve planlama çalışmaları yürüten OGM verilerine göre, Türkiye ormanlarında 2020 yılı sonu itibariyle 22 bin hektar alanda 385 ton faydalanılabilir ıhlamur bulunuyor. Her yıl bahar aylarında çiçeklenen ıhlamur ağaçlarında toplama genellikle çiçeklenme dönemleri olan Haziran ve Temmuz aylarında yapılıyor. Ihlamur çiçeği, Türkiye'den ihracatı gerçekleştirilen önemli tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alıyor. TUİK verilerine göre 2020 yılı sonu itibariyle Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Almanya, ABD, Polonya başta olmak üzere 39 farklı ülkeye 167 ton ıhlamur ihracatına karşılık 1 milyon 470 bin 261 dolar döviz girdisi sağlandı. Ihlamurun 2020 yılı itibariyle orman köylüsüne yaklaşık 5 milyon TL, ülke ekonomisine ise yaklaşık 30 milyon TL'lik katkı sundu.