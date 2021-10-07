İstikbal Kazakistan’da beşinci mağazayı açtı

MOBİLYA sektörünün lider markası İstikbal, Kazakistan'daki 5. mağazasını Türkistan
şehrinde açtı. Şirket, B. Sattarhanovta Caddesi'nde açılışı gerçekleştirilen mağazayla Kazakistan'daki bayi sayısını beşe çıkardı. Açılışa İstikbal Mobilya
Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, İstikbal İhracat Müdürü Hülya Bal
, İstikbal İhracat Bölge Koordinatörü Sevil Karakoyun
, Kazakistan Milletvekilleri, Türkistan Valisi, Türkiye Ticaret Ataşesi, Kazak-Türk Üniversitesi Rektörü, çok sayıda Türk işadamı ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, "Türk mobilyasının kalitesini Kazakistan müşterisiyle tanıştıran ilk mobilya firması olarak, İstikbal kalitesini Kazakistan tüketicisine sunabilmek için bölgedeki beşinci mağazamızı açıyoruz. Yenilikçi ve trendleri belirleyici bir marka olmamızın verdiği özgüvenle bölgedeki bayi ağımızı genişletmeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.