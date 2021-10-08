Yerli uygulamalara daha da hız verelim

ULAŞTIRMA
ve Altyapı Bakanlığı'nca düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası kapsamında "Haberleşmede Dijital Reform: Dijital Yollar" paneli düzenlendi. Panelde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
, yakın zamanda WhatsApp, Facebook ve Instagram servislerinde yaşanan erişim sorunu hakkında, "Tek bir uygulama platformunu tek seçenek olarak kabul etmek ve seçenek üretmemek kriz dönemlerinde ağır neticeler doğurabilir. Dolayısıyla seçenekleri çoğaltmak ve özellikle yerli milli uygulamalara hız vermek gerekiyor. Bu yönüyle vatandaşlarımızı alternatif yerli uygulamalar konusunda kullanıcı olmaya davet ediyorum" diye konuştu. Toplam genişbant abone sayısının 86 milyona yaklaştığını belirten Sayan, 100 megabit internet sunma hedeflerinin olduğunu söyledi. Dijitalleşme yatırımlarının 2021'de geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 22 arttığını vurgulayan Sayan, 6G teknolojisi için de çalışmaların yapıldığına da işaret etti. Sayan, "5G ile karşılaştırıldığında, 6G kablosuz iletişim ağlarının çok daha yüksek spektrum, enerji ve maliyet verimliliği, daha yüksek veri hızı, 10 kat daha düşük gecikme, 100 kat daha yüksek bağlantı yoğunluğu, daha fazla otomasyon imkânı, milisaniyenin altında zaman gecikmesini sağlanması bekleniyor. Özellikle imalat, otomotiv, inşaat ve sağlık sektörlerinde fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde zor veya pahalı olan projelerin dijital ikizlerinin oluşturulması ile birlikte sanal ortamda denemeleri yapılacak ve üretim aşamasına geçilebilecek" yorumunu yaptı. Karayolları Genel
Müdürü Abdulkadir Uraloğlu
da, Türkiye'de 15 bin kilometre fiber optik kablo ağ döşemeyi planladıklarını belirterek, "Şu anda da yaklaşık 1.500 kilometreleri geçmiş durumdayız" dedi.
FİBER ALTYAPI MEMLEKET MESELESİ
TURKCELL
Genel Müdürü Murat Erkan
da, mobil internet hızında dünyanın en hızlı ilk 3 operatörü arasında yer aldıklarını belirterek, "5G, hatta bir sonraki teknoloji 6G için de planlamamızı doğru yapmalı, yerli ve milli teknoloji üretimi için tüm paydaşlarla birlikte ortak bir ekosistem oluşturmalıyız. Kaynaklarımızı fiziksel altyapı tarafında gereken inşaat operasyonunu gerçekleştirmek için harcamamamız gerektiğine inanıyorum. Bu kaynağı topluma, kurumlara, ülkeye değer katacak ve farklılaşan hizmetler için kullanmalıyız. Sonuç olarak fiberde ortak altyapı da dahil olmak üzere ülke faydasına olacak her konuyu kişi ve kurumlardan bağımsız bir memleket meselesi olarak görmek ve buna uygun hareket etmek gerekir" dedi.