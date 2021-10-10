Konuttlara pandemi ve yabancı göçü etkisi

Dünya genelinde, son bir yılda konut fiyatlarının en fazla arttığı ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen gayrimenkul sektöründe üst düzey yönetici olan Tarık Seçkin "Pandemi, deprem, yabancı göçü benzeri olağan dışı etkilere aşırı artan inşaat maliyetleri de eklenince konut fiyatlarında ve kiralarda yükseliş kaçınılmaz oldu. Birçok bölgede 3 katına kadar değer artışlarının olduğunu gözlemliyoruz. İstanbul'da kira oranı geçen aya göre yüzde 8,4, Ankara'da yüzde 1,8, İzmir'de ise yüzde 6,8 oranında arttı. Yıllık kira artış oranı ise İstanbul'da yüzde 50,7'ye, Ankara'da yüzde 31,8'e, İzmir'de ise yüzde 30,9'a çıktı. Durma noktasına gelen inşaatlar nedeniyle konut stoğu azaldı. Mütahitler yeni projelere girmeye çekiniyorlar çünkü inşaata başlarken hesapladığınız maliyetle inşaat bittiğinde karşılaşacağınız rakamlar birbirini tutmuyor. Bunlar kısa sürede çözülebilecek sorunlar olmadığına göre fiyat artışı bu kış devam edecektir" dedi.

Emlak piyasasında artışın birçok nedeni olduğunu ifade eden Tarık Seçkin; "Türkiye'nin yoğun göç alması ile birlikte mültecilerin konut talepleri, yabancıların vatandaşlık elde etmek adına yaptıkları konut alımları, bununla birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanması gibi çeşitli nedenler, konut üretiminin azaldığı bu dönemde kiralık ev bulmayı zorlaştırıyor. Hatta ertelenen düğünlerin bu dönemde gerçekleşmesi bile bir etken. Birçok faktörün bir araya gelmesi hem satılık, hem de kiralık konut fiyatlarında sürekli bir yükselişe yol açtı. Mevcut durum içerisinde döviz fiyatları, faiz ve enflasyon da göz önüne alındığında, konut fiyatlarının ve kira bedellerinin önümüzdeki süreçte de artmaya devam edeceğini görebiliyoruz" dedi.

YABANCIYA SATIŞ ARTTI

"Vatandaşlık hakkının yabancı yatırımcıları teşvik ettiğini belirten Seçkin; "Yabancı yatırımcıyı teşvik etmek için Türkiye'de gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık verilmesiyle birlikte bu hakka istinaden değerinin 250 bin dolar ve üstü olduğu ekspertizce belirlenmiş gayrimenkul satın almak isteyenlerin taleplerinde yoğunluk görüyoruz. Türkiye genelinde yabancı ülke vatandaşlarına yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 50,7 artarak 5 bin 866 oldu. İstanbul yabancılara yapılan konut satışlarında her zaman ki gibi en fazla ilginin olduğu şehir. Sadece Ağustos ayında İstanbul'da 2 bin 729 konut yabancıya satıldı. İstanbul'u 976 konut satışı ile Antalya, 400 konut satışı ile Ankara, 242 konut satışı ile Mersin takip etti" şeklinde konuştu.