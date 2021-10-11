Başkan Erdoğan’dan öğrencilere peş peşe müjdeler! O ücretler artırıldı

BAŞKAN ERDOĞAN "BAZI MÜJDELERİMİZ OLACAK" DİYEREK DUYURDU

Mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak. Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla artırılması ve işsizlik oranın azalması için 2 yeni düzenleme yapıyoruz. 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü tamamen kaldırmaktır. Bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz. 2. olarak mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin ücretlerini de artıyoruz. Asgari ücretin 3'te 1'i kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklar. Her iki hedef ile ilgili olarak gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız. Türkiye'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız.