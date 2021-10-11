Çay ihracatındaki artış devam ediyor

Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli ekonomik girdilerinden biri olan çayın, ihracattaki ülke çeşitlilik sayının 115' e ulaşmasının çok önemli gelişme olduğunu belirten Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ülke çeşitliliğindeki artışa paralel ihraç edilen miktarın da daha üst rakamlara ulaşması gerektiğine vurgu yaparak, her ülke damak tadına ve tüketici tercihlerine uygun ürün üretilmesi ve inovatif ürünlerin geliştirilmesi ile çay ihracatımızın daha üst noktalara ulaşabileceğini belirtti.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların Bölgemizdeki üniversitelerle işbirliği yaparak inovatif ürünler geliştirebileceklerini belirten Gürdoğan, birçok ülkenin çay üreticisi olmamasına rağmen ithal ettiği çayları işleyip ürettiği inovatif ürünlerle dünya piyasalarında söz sahibi olduğunu ve bundan dolayı da Ülkemizde imalatçı firmalarımızın bu paralelde kendilerini geliştirerek dünya genelinde tüketim açısından çok büyük hacme sahip olan çay pazarından aldığımız payın arttırılması gerektiğine işaret etti.

Gürdoğan, Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan bulaşıcı hastalıklar nedeniyle, sağlıklı, doğal beslenme ve antioksidan türü yiyecek ve içecek tüketiminin artış göstermesinin sektör için büyük bir avantaj olduğunu ve bu değişime uygun farklı çeşitteki çay türlerinin imal edilmesi ile Pazar payımızın çok daha üst rakamlara ulaşacağını belirtti. Kozmetik sanayine yönelik çay bitkisinden yeni ürünlerin geliştirilmesinin de önemli bir girdi oluşturacağına değinen Gürdoğan, "Ülkemizde çay bitkisinin çok az bir kısmı olan tepe yapraklarından içecek olarak çay üretildiği, çay imal edilemeyen diğer yaprak kısımlarının da yıl içinde belli aralıklarla toplanarak bu bitkilerden ekonomik değeri yüksek olan çeşitli kozmetik ürünlerin ve kimyevi ürünlerin üretilmesi halinde bu tür ürünlerin ihracat şansının çok yüksek olduğuna vurgu yaptı." dedi.