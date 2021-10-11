Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İFM yasasında geri sayım başladı
Giriş Tarihi: 11.10.2021

İFM yasasında geri sayım başladı

Eda IŞIK Eda IŞIK
İFM yasasında geri sayım başladı
AK Parti, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) kurulmasına ilişkin kanun teklifine hız verdi. Merkez Bankası, tüm kamu bankaları, uluslararası kuruluşlar bu merkezde toplanacak. ABD'deki Wall Street gibi tasarlanacak ticaret merkezinde kuruluşlara geniş vergi muafiyeti gibi birçok ayrıcalıklar sağlanacak. Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor. Kuruluşlara özel istisnalar getirilecek. Bu kapsamda işlemler ile bu hizmet nedeniyle lehe alınan paralar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden istisna olacak. Faaliyetler kapsamındaki işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden muaf olacak. Yurtdışında ihraç edilen her nevi tahvil ve bono ile kira sertifikalarına ödenen faiz ve kâr payları üzerinden vergi uygulanmayacak. İFM'de istihdam edilen personelin yurtdışındaki çalışma sürelerine göre gelirlerinin bir kısmı gelir vergisinden, damga ve harçlardan muaf tutulacak.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İFM yasasında geri sayım başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA