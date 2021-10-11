İFM yasasında geri sayım başladı

AK Parti
, İstanbul Finans Merkezi
'nin (İFM) kurulmasına ilişkin kanun teklifine hız verdi. Merkez Bankası
, tüm kamu bankaları, uluslararası kuruluşlar bu merkezde toplanacak. ABD
'deki Wall Street
gibi tasarlanacak ticaret merkezinde kuruluşlara geniş vergi muafiyeti gibi birçok ayrıcalıklar sağlanacak. Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor. Kuruluşlara özel istisnalar getirilecek. Bu kapsamda işlemler ile bu hizmet nedeniyle lehe alınan paralar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
'nden istisna olacak. Faaliyetler kapsamındaki işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden muaf olacak. Yurtdışında ihraç edilen her nevi tahvil ve bono ile kira sertifikalarına ödenen faiz ve kâr payları üzerinden vergi uygulanmayacak. İFM'de istihdam edilen personelin yurtdışındaki çalışma sürelerine göre gelirlerinin bir kısmı gelir vergisinden, damga ve harçlardan muaf tutulacak.