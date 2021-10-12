Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Enflasyonun dar gelirlilere etkisini bertaraf edeceğiz
Giriş Tarihi: 12.10.2021

Enflasyonun dar gelirlilere etkisini bertaraf edeceğiz

Enflasyonun dar gelirlilere etkisini bertaraf edeceğiz
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş'in Bölgesel Şube Başkanları ve İl Temsilcileri Semineri'nde, Kovid-19 salgını sürecinde neoliberalizmin bütün dünyanın ekonomik ve sosyal dengelerini paramparça ettiğini söyledi.

ÜCRET ARTIŞI
Bilgin, kamuda düşük ücretli işçilere en yüksek zammı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bir yerde asgari ücretle çalışıyor, orada işçiler arasındaki fark, mesafe, makas açılmışsa orada iş barışı olmaz. Onun için biz en düşük ücret alan işçilerimize seyyanen 400 liranın üzerinde bir zam yaparak, onları 4000 liraya çektik ondan sonra da yüzdelik zammı konuştuk, bunu da gerçekleştirdik" dedi. Dünyada bir enflasyon eğilimi olduğunu ifade eden Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılacak düzenlemelerle, hem bizim uyguladığımız sosyal politikalarla hem uygulayacağımız sosyal politikalarla bunun zararlarını asgari düzeye indirecek, aynı zamanda kısa vadede ekonomi politikalarıyla enflasyonun özellikle dar gelirlilere yansıyan yönünü bertaraf edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye ne bağımsızlığından taviz verecektir ne sosyal politikasından taviz verecektir ne de dar gelirlisini, çalışanlarını emekçilerini enflasyona mağlup edecektir."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Enflasyonun dar gelirlilere etkisini bertaraf edeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA