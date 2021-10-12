Enflasyonun dar gelirlilere etkisini bertaraf edeceğiz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, Türk-İş
'in Bölgesel Şube Başkanları ve İl Temsilcileri Semineri'nde, Kovid-19 salgını
sürecinde neoliberalizmin bütün dünyanın ekonomik ve sosyal dengelerini paramparça ettiğini söyledi.
ÜCRET ARTIŞI
Bilgin, kamuda düşük ücretli işçilere en yüksek zammı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bir yerde asgari ücretle çalışıyor, orada işçiler arasındaki fark, mesafe, makas açılmışsa orada iş barışı olmaz. Onun için biz en düşük ücret alan işçilerimize seyyanen 400 liranın üzerinde bir zam yaparak, onları 4000 liraya çektik ondan sonra da yüzdelik zammı konuştuk, bunu da gerçekleştirdik" dedi. Dünyada bir enflasyon eğilimi olduğunu ifade eden Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılacak düzenlemelerle, hem bizim uyguladığımız sosyal politikalarla hem uygulayacağımız sosyal politikalarla bunun zararlarını asgari düzeye indirecek, aynı zamanda kısa vadede ekonomi politikalarıyla enflasyonun özellikle dar gelirlilere yansıyan yönünü bertaraf edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye
ne bağımsızlığından taviz verecektir ne sosyal politikasından taviz verecektir ne de dar gelirlisini, çalışanlarını emekçilerini enflasyona mağlup edecektir."