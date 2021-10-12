Merkez Bankası rezervleri 6.5 yılın zirvesinde: 5 ayda 35.7 milyar dolar arttı!

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, döviz rezervlerinin 123.5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Başkan, "Önümüzdeki dönemde de rezerv biriktirmeye devam edeceğiz" dedi.
TÜRKİYE DESTEKTE İKİNCİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bankanın faaliyetleri ile ilgili olarak bir sunum gerçekleştiren Kavcıoğlu, koronavirüs salgınının, küresel iktisadi faaliyetlerin sert şekilde daralmasına neden olduğunu, ülkelerin, çeşitli uygulamalarla ekonomilerini desteklediğini söyledi. Başkanın sunumda verdiği bilgiye göre Türkiye destek ve teşviklerin milli gelire oranında, gelişmekte olan ülkeler arasında yüzde 9.5 ile ikinci sırada yer aldı. Gelişmekte olan ülke ortalaması yüzde 2.8 olarak gerçekleşti.
REZERVDE İSTİKRARLI ARTIŞ
Kavcıoğlu, rezervlerde istikrarlı bir artış eğilimi gözlendiğini ifade etti. Özellikle reeskont kredi geri dönüşleri, zorunlu karşılık adımları ve cevherden altın alımlarının, Merkez Bankası rezervlerini yukarı yönlü etkileyen faktörler olarak ön plana çıktığına işaret eden Kavcıoğlu, "Bu dönemde ayrıca swap işlemleri, SDR tahsisatı gibi gelişmeler de rezervleri artırdı. Bu hafta açıklanacak olan 8 Ekim 2021 tarihi itibariyle rezerv rakamımız 123.5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde de para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devam etmesini amaçlamaktayız. Reeskont kredileri temel rezerv biriktirme aracı olarak ön plana çıkıyor" dedi.
BORÇLULUK DÜŞÜK
Türkiye'nin borçluluk anlamında tüm kategorilerde, gelişmiş ülkelerden belirgin şekilde pozitif ayrıştığını vurgulayan Kavcıoğlu, "Türkiye gibi genç nüfuslu, yüksek büyüme potansiyeline sahip ancak yeterli tasarrufa sahip olmayan ülkelerde üretim, ihracat ve yatırımın finansmanı için borçlanma, bu düzeyde normaldir" diye konuştu. Kavcıoğlu, üçüncü çeyreğe ilişkin siparişler ve kapasite kullanım oranı gibi öncü göstergelerin, dış talebin desteğiyle iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.
TL MEVDUAT ARTIYOR
Yatırım ve istihdam eğilimindeki artışın sürdüğünü belirten Kavcıoğlu, "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi bekleniyor" dedi. Yıl sonuna göre bakıldığında kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesinin yüzde 6.9 olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, TL mevduattaki güçlü artışın sürdüğünü, yabancı para mevduatın ise azaldığını söyledi.
KURDAKİ ARTIŞIN FAİZ İNDİRİMİ İLE İLGİSİ YOK: Komisyon'da yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dünyada bu kadar uzun süre sıkı para politikası uygulayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Türk Lirası'ndaki değer kaybını faiz indirimi ile ilişkilendirmenin doğru olmadığının altını çizen Kavcıoğlu, küresel gelişmelere dikkat çekti. Pandemide dünya çökerken Türkiye'nin dimdik ayakta kaldığını söyledi.
2022'DE İSTANBUL'DAYIZ: Başkan Kavcıoğlu, 2021 yılının tarihi bir rezevle kapatılacağını kaydetti. Kavcıoğlu, Merkez Bankası 2022'nin ekim ayında tamamen İstanbul'a taşınmış olacağını vurguladı.
PROTOKOL GİZLİ DEĞİL: Hazine ile yapılan protokolün gizli yapıldığı iddiasının yalan olduğunu ifade eden Kavcıoğlu, "İlk protokol 2017 yılında yapıldı. Her şey kanuna uygun şekilde yapılıyor. Merkez Bankası'nı kanunsuzlukla suçlamak eşyanın tabiatına aykırı. Denetim yaptırmaya gerek yok, her şey kanuna uygun şekilde yapılmıştır. Sistemin işleyişi açısından burada bir sıkıntı söz konusu değil" dedi. TCMB'nin en şeffaf merkez bankası olduğunun altını çizdi.