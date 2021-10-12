Merkez Bankası rezervleri 6.5 yılın zirvesinde: 5 ayda 35.7 milyar dolar arttı!

BORÇLULUK DÜŞÜK

Türkiye'nin borçluluk anlamında tüm kategorilerde, gelişmiş ülkelerden belirgin şekilde pozitif ayrıştığını vurgulayan Kavcıoğlu, "Türkiye gibi genç nüfuslu, yüksek büyüme potansiyeline sahip ancak yeterli tasarrufa sahip olmayan ülkelerde üretim, ihracat ve yatırımın finansmanı için borçlanma, bu düzeyde normaldir" diye konuştu. Kavcıoğlu, üçüncü çeyreğe ilişkin siparişler ve kapasite kullanım oranı gibi öncü göstergelerin, dış talebin desteğiyle iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

TL MEVDUAT ARTIYOR

Yatırım ve istihdam eğilimindeki artışın sürdüğünü belirten Kavcıoğlu, "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi bekleniyor" dedi. Yıl sonuna göre bakıldığında kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesinin yüzde 6.9 olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, TL mevduattaki güçlü artışın sürdüğünü, yabancı para mevduatın ise azaldığını söyledi.