Bahşişli bordro emekli aylığını yükseltiyor

Giriş Tarihi: 13.10.2021

Bazı meslek gruplarının en büyük gelir kalemi olan bahşişin bordroya eklenmesi emekli aylığını yükseltiyor. Yasaya göre çalışanın bahşişine dokunulamaz, tazminattan düşülemez. İşte bahşişle ilgili tüm merak edilenler...