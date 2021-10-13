Doğal afet sigortası yükü dağıtıyor

DÜNYA sigorta sektörü 6 trilyon doları aşan prim hacmi ve 36 trilyon doları aşan varlıklarıyla, iklim değişikliğine bağlı oluşan doğal afetlerde en kötü potansiyelin etkilerini azaltmak için yeni arayışlar içerisinde. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği
CEO'su Murat
Çiftçi, bu alanda özel sektörün hamlelerinin kamunun üzerindeki yükü azalttığını söyledi. Çiftçi, "İklim değişikliğine bağlı olarak sıkça rastlanan sel ve yangın gibi doğal afetler, son yıllarda tüm dünyayı adeta tehdit ederken, dünya sigorta devlerini de doğal afetlerde en kötü potansiyelin etkilerini azaltmak için yeni bir arayış içerisine sürükledi. Sigorta, yaşanan doğal felaketlerde devletlerin ve bireylerin üzerindeki ekonomik yükü azaltmada en önemli faktör. Sigorta bilincinin yüksek olduğu yerlerde yaşanan felaketlerin yarattığı etkilerin sigorta ile birlikte çok kısa bir sürede rahat bir şekilde atlatıldığını görüyoruz" şeklinde konuştu. Yangın ve sel gibi risklerin mutlaka sigorta kapsamına dahil edilmesi gerektiğini belirten Çiftçi, "Düzenlenecek poliçelerde sigorta primleri belirlenirken gerekli afet önleme tedbirleri, koşul ve şartları dikkate alınmalı buna bağlı olarak ilave prim veya indirimler mutlaka uygulanmalı. Bazı bölgelere teminat bazında istisna veya muafiyetler de uygulanabilir" dedi.