2 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor: 5 milyar lira ödeme yapılacak

Bu düzenlemeden yararlanmak için vazgeçilen davalarla ilgili daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek, faiz, yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek.

VERGİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak. Kanunla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından, çiftçilere ödenen desteklerden kesilen verginin 5 yıl geriye dönük iadesi gerçekleştirilecek.

Ayrıca, tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, bundan sonra gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Kabul edilen düzenlemeler, çiftçiler ile üretici ve yetiştirici birliklerini sevindirdi.