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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Türk Telekom’dan eğitime 10 bin tablet bağışı

Türk Telekom’dan eğitime 10 bin tablet bağışı
TÜRK Telekom, öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışladı. Türk Telekom tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen tabletler, okullar aracılığıyla sosyo-ekonomik imkânları yeterli olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İhtiyacı olan öğrencilerimize ücretsiz tablet desteği sağlıyoruz" dedi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise var oldukları her alanda, dokundukları herkesi değerli hissettirme misyonuyla insanı merkeze alan projeler ürettiklerini söyledi.
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Türk Telekom’dan eğitime 10 bin tablet bağışı
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