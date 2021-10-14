Türk Telekom’dan eğitime 10 bin tablet bağışı

TÜRK Telekom
, öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı
'na 10 bin adet tablet bağışladı. Türk Telekom tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen tabletler, okullar aracılığıyla sosyo-ekonomik imkânları yeterli olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, "İhtiyacı olan öğrencilerimize ücretsiz tablet desteği sağlıyoruz" dedi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal
ise var oldukları her alanda, dokundukları herkesi değerli hissettirme misyonuyla insanı merkeze alan projeler ürettiklerini söyledi.