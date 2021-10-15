450 milyon dolarlık dev AVM kapılarını açıyor

İzmir ve çevre illeriyle Ege Bölgesi'nin alışveriş, gastronomi, sosyalleşme ve eğlence merkezi olmayı, bölgenin gelişen turizmine de önemli bir katkı sağlamayı hedefleyen İstinyePark, İzmir'e yapılan ikinci en büyük özel yatırımı hayata geçirdi. Orjin Grup tarafından geliştirilen çok kapsamlı proje, yaklaşık 270 mağazada 79 bin 600 metrekarelik kiralanabilir alana sahip alışveriş merkezi, 161 odalı beş yıldızlı otel, 45 bin metrekarelik şehir içi dağılım otobüs terminalinin yanı sıra, yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde bir şehir parkından oluşuyor.

4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan İstinyePark İzmir'in mimarisi ise güvenli ve keyifli vakit geçirme imkanı sunacak, modern ve aydınlık bir mekan yaratan uzay çatı sistemi kullanılıyor. İstinyePark İzmir'de alışveriş severlerin aradığı tüm yerli-yabancı markalara ev sahipliği yapan markalar caddesi ve farklı tüketim alışkanlıklarına sahip tüm ziyaretçilerin günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mağaza karması yer alıyor.

METRO VE TRAMVAYA YAKIN

Ege'nin ılıman iklimi ve yaşam tarzından hareketle açık havada oturumu olan restoran ve kafeler arasında Ege Bölgesi'nin güçlü markaları ve eşsiz lezzetleri de ziyaretçilerini bekliyor. İstinyePark İzmir, tramvay, metro, otobüs durakları, ilçeler arası otobüs terminali ve vapur iskelesi gibi şehir içi ulaşımına uygun konumu nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçiler için gözde bir yaşam alanı olacak.

İSTİNYEPARK İZMİR EGELİLERİN MUTLU OLACAĞI BİR YATIRIM OLACAK

Orjin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kurşun basın buluşmasında yaptığı konuşmada, "Biz İstinyePark İstanbul'u marka haline getiren ve diğer AVM'lerden farklılaştıran tüm ayrıştırıcı unsurlara İstinyePark İzmir projesinde de yer verdik. İçine araçlarla rahatça giriş yapılabilen, dünya devi lüks markaların, kafe ve restoranların konumlandığı markalar caddesi ve meydanı ile aydınlık gün ışığında, geniş ve ferah alanlardan oluşan, yerel ve geleneksel lezzetlerin ve esnafın yer aldığı Pazar Yeri konseptinde Ege'lilerin mutlu olacağı bir yatırım yaratmak istedik" ifadelerini kullandı.