TÜRKİYE ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeşil dönüşüm projesi geliştiren genç girişimcilere 200 bin liralık hibe desteği sağlanacak. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) Programı, "teknolojik Ar-Ge ve inovasyon" içeren projeler için açılan çağrılara yüzde 100 geri ödemesiz (hibe) destek imkânı sunuyor. Bu kapsamda, hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de Türkiye'nin ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı. Söz konusu çağrı için TOBB ETÜ
, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (
TTM) ve Konya Ticaret Odası
iş birliğiyle BİGG GARAJ Girişimcilik Destekleme Programı uygulanacak. Program kapsamında 200 bin liralık TÜBİTAK hibe desteği için ilk tematik başvurular alınmaya başlandı. BİGG GARAJ Programı kapsamında sağlanacak teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma, proje yazma eğitimleriyle tüm mentorluk destekleri TOBB ETÜ TTO GARAJ
tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek. Projede, "İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik", "Karbon Salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar", "Temiz ve Döngüsel Ekonomi", "Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı", "Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım", "Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım", "Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım" gibi tematik alanlar yer alıyor. Projelerini gerçekleştirmek ve 200 bin TL'lik yüzde 100 hibe destekle kendi şirketini kurmak isteyen girişimci öğrenciler başvuru için gerekli şartlara ve bilgiye "https://etugaraj.org/" adresinden ulaşılabiliyor.