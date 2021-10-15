Güneydoğu’da petrol üretimi rekora koşuyor

Son yıllarda yerli enerji kaynaklarını halkın kullanımına sunan Türkiye, Güneydoğu'nun zengin petrol rezervlerini gün yüzüne çıkartıyor. 1935 yılında yürürlüğe giren 2804 sayılı kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün (MTA) kurulmasının ardından Batman Raman Dağı'nda başlayan arama faaliyetleri sonucu 1946 yılında 8'inci kuyuda petrol bulundu. Bin 346 metrede bulunan ham petrol 8 Mart 1948'de 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törenle çıkarılmaya başlanmıştı. Türkiye'nin 73 yıllık petrol çıkarma serüveninde ise her gecen yıl sayısı artırılan yeni petrol kuyularıyla yeni rekorlar yaşanılıyor.

TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, 73 yıllık petrol üretme serüveninin son 3 yılına değinerek Güneydoğu illerinde 2019 yılında 10 milyon 613 bin varil, 2020 yılında 12 milyon ve 2021 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 9 milyon 337 bin varil petrol üretimi yapıldığına dikkat çekti. 2021 yılsonunda ise 14 milyon 500 bin varil petrol üretimi tahmin ettiklerini söyleyen Demir, yeni bir rekorun da sinyallerini verdi.

GÜNEYDOĞU'DA EN ÇOK PETROL BATMAN'DA ÇIKARILIYOR

Batman Valiliği, 2021 yılı 4. dönem İl koordinasyon kurulu toplantısında petrol üretimi hakkında bilgi veren Demir, "Batman Bölge Müdürlüğü olarak 1 Ocak 2021 yılı itibaren ortalama günlük üretimimiz 38 bin 421 varildir. Şuanda günlük üretimimiz 41 bin varilin üzerinde seyrelmektedir. Batman'da günlük 21 bin 852 varille yüzde 54,3'lük kısmı Batman oluşturmaktadır. Diyarbakır günlük 13 bin 219 varille yüzde 34,4'lük dilime yükselmiş durumdadır. Siirt 2 bin 564 varille yüzde 6,7'lik dilime yükselmiş durumda. Mardin yüzde 2,2 ile 841 varil günde üretimimiz olmaktadır. Şırnak'ta ise 951 variller üretimimizin yüzde 2,5'ne tekabül ediyor. Kuruluşumuzdan buyana üretim verilerimizi gösteren grafiğe baktığımızda özellikle 2019 yılında 10 613 bin varil olan üretimimiz, 2020 yılında 12 milyonun üzerine çıkmış, şuan 2021 Ağustos ayı sonu itibariyle 9 milyon 337 bin varil görülüyor. Yılsonuna doğru bunu simüle ettiğimizde 14 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşmayı tahmin ediyoruz. Bu da son yılların en yüksek üretimi anlamına geliyor. Ülke genelinde ortalama günlük üretim ise 59 bin ile 60 bin varil arasında seyrediyor. Bunun yüzde 61 ile 62'lik bölümünü Batman Bölge Müdürlüğü olarak karşılıyoruz. İl bazında ise Batman ülke genelinde çıkarılan petrolün 3'te 1'lik kısmını oluşturuyor." dedi.