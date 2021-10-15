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Giriş Tarihi: 15.10.2021

İstanbul Havalımanı ‘İşaret Dilini’ seçti

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalımanı ‘İşaret Dilini’ seçti
ENGELLİ yolcuların rahat kullanabilmesi ve sunulan tüm hizmetlerden faydalanabilmesi için de özel olarak tasarlanan İstanbul Havalimanı, kendisine ait özel işaret dilini seçti. 'İstanbul Havalimanı İşaret Dilinde İşaretini Arıyor' yarışmasında ilk sırayı alan Ali İsmet Öner'in belirlediği işaret, İstanbul Havalimanı'nın kendisine ait yeni işareti olarak belirlendi. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın 'erişebilirliğe' büyük önem verdiğini belirterek, "Bu tür yapılar sadece normal dediğimiz insanlar için değil, bütün insanlar için yapılıyor" diye konuştu.
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İstanbul Havalımanı ‘İşaret Dilini’ seçti
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