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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Sera gazı için rehberlik edecek

Sera gazı için rehberlik edecek
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB), Türkiye ihracatının 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotivde faaliyet gösteren üyelerine rehberlik eden çalışmalarla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Birlikten yapılan açıklamaya göre OİB, son olarak ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini Avrupa Birliği'ne (AB) yapan üyelerini Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getireceği yeni düzenlemelere karşı bilinçlendirmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen ve OİB'in ihracatçılara 3 yıl boyunca rehberlik edeceği "Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm" Ur-Ge projesi ile Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde uygulanacak sınırda karbon düzenlemesinin olumsuz etkilerinin önlenmesi amaçlanıyor.
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Sera gazı için rehberlik edecek
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