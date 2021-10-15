Türk sanayisi yeşil dönüşüm hamlesi başlattı

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması
'nı onaylamasıyla birlikte ülkede tüm kurum ve kuruluşlar için yeni bir süreç başlamış oldu. Şüphesiz bu süreçte en büyük görev son yıllarda Batılı ülkelerin en büyük tedarikçisi konumundaki sanayicilere düşüyor. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği
(AB) sadece bir iklim politikası olarak değil, aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm programı olarak hazırladığı Avrupa Yeşil Mutakabatı'nı 11 Aralık 2019'da açıkladı. En önemli ticaret ve yatırım ortağımız olan AB'deki gelişmeleri takip etmek ülkemiz ve sanayicimiz açısından büyük önem taşıyor. Ticaretinin yarısına yakınını AB ülkeleri ile yapan ülkemizde sanayiciler, bu süreçte rekabet avantajını yitirmemek ve öne geçmek için kollarını sıvamış durumda. Türkiye yeşil sanayide başarı hikâyesi yazmaya hazırlanırken, 400 milyar liralık büyüklüğe ulaşan Ankara
'daki sanayi işletmeleri yeşil dönüşüm için kampa girdi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir
, son dönemde ivme kazanan ihracatın sürdürülebilirliği açısından yeşil mutabakata uyumun kritik önem taşıdığını belirterek, "Sınırda karbon uygulamaları sanayinin önünde bir engel gibi gözükse de, sürece hızlı bir adaptasyonla yeni fırsatlar olarak bakmak da mümkün" dedi. Özdebir, karbon ayak izini nötrlemeyen sanayicinin yakın gelecekte AB ülkelerine ihracat yapabilmek için ağır karbon vergileri ödemek zorunda kalacağını söyledi.
KARBON AYAK İZİ SİLİNİYOR
Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) her yıl düzenlediği Meslek Komiteleri toplantısının ana gündemini Avrupa Yeşil Mutabakatı oluşturdu. Ankaralı 150 sanayici Antalya
'da Yeşil Mutabakatı anlamak için iki gün süren toplantı yaptı. Bu toplantı için uçak, arabayla yapılan ulaşım, enerji tüketimi, kitap basımı gibi kalemler nedeniyle atmosfere 126 ton karbondioksit salındığı hesaplandı. Bunu sıfırlamak için Ankara'da 2. Organize Sanayi Bölgesi Cami'ne 200 bin dolarlık güneş paneli takılması kararı alındı. Bir yıl boyunca caminin ve OSB idare binasının elektrik ve ısınma ihtiyacı doğalgaz yerine güneşten karşılanarak 126 tonluk karbon salımı nötrlenmiş, bir diğer ifadeyle karbon ayak izi silinmiş olacak. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Türkiye'de ilk defa bir toplantıda ortaya çıkan karbon ayak izini silerek örnek olmaya çalıştık" dedi.
YENİ HİKÂYE YAZMALIYIZ
ASO Başkanı Özdebir, pandemi sonrasında dünyanın ekonomik düzeninin de değiştiğine dikkat çekerek Türkiye'nin yeni bir hikaye yazması gerektiğini söyledi. Özdebir, "Özellikle üretimde dışa bağımlılığı azaltmak için ara ve sermaye mal üretimine katkı sağlayacak teşvik sisteminin devreye girmesi gerekmektedir. Bunları gerçekleştirdiğimizde; üretim artışı ile sağlanacak refah artışı, ülkemizi hak ettiği kalkınma seviyesine ulaştıracaktır. 2022 yılında yazmamız gereken yeni büyüme hikâyemizin en önemli unsurları; teknolojik dönüşümü sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak ve verimliliğimizi artırmak olmalıdır. Değeri oluşturan tüm halkaların yurtiçinde üretilmesi temel politika tercihimiz olmalı" dedi.
KOBİ'LER KARBON AYAK İZİNİ AZALTACAK
TÜRKİYE Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'te imzalayarak yeni bir döneme girerken, 3.2 milyon küçük ve orta boy işletme (KOBİ) için de yeşil dönüşüm süreci başladı. KOSGEB, Türkiye'nin toplam cirosunun yarısını, istihdamın yüzde 72.4'ünü oluşturan ve dönüşümün en zor üretici kitlesi olan KOBİ'lere yeşil dönüşüm desteği için düğmeye bastı. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, yeşil mutabakata uyum süresinin hızlanmasına yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, verimsiz motorunu değiştirene destek vereceklerini duyurdu.
YENİ TEŞVİK DEVREDE
KOSGEB, küçük işletmelerin yeşil ekonomiye geçişinde fırsatlar ve engelleri, mevcut teşviklerin bu amaçla revize edilmesi, yeni destek modelleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türk işletmeleri açısından değerlendirilmesi için çalışma grubu oluşturdu. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde bu işletmeler için kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi alanlarında fırsatlar söz konusu olup çevreyle ilgili uygulamalara uyum için yeni teşvikler devreye giriyor. KOSGEB, tüm eski motorların enerji verimli yerli motorlarla değişimi için program hazırladı. KOSGEB, AB'nin sınırda karbon düzenlemesiyle üretimi ve ihracatı tehlikeye girmesi muhtemel KOBİ'leri yeşil dönüşüme hazırlamak için teşvikleri de güncelliyor. KOSGEB, sanayi ve hizmet sektöründe kullanılan elektriğin yüzde 45'ini, akaryakıtın yüzde 60'ını KOBİ'lerin tükettiğini dikkate alarak üretim tesislerinde kullanılan her türlü eski motorun, yeni ve yerli motorla değiştirilmesi için finansman desteği sağlanacak. KOBİ'lerin karbon ayak izlerinin azaltılmayı hedefleyen program kapsamında KOBİ'lerin üretim sırasında kullandıkları enerjiyi yüzde 70'e varan oranlarda indirilmesi hedefleniyor.
VERİM ARTINCA MALİYET DÜŞTÜ
KAYNAK verimliliği için yatırım yapan KOBİ'lerin yüzde 44'ünün üretim maliyetleri azaldı. Yüzde 16'sı için kısmen, yüzde 16'sı için önemli ölçüde maliyet artışı ortaya çıktı. Bu oranlar AB KOBİ'leri için sırasıyla yüzde 41, yüzde 14 ve yüzde 4 oldu. AB'de KOBİ'lerin yüzde 24'ü yeşil ürün ve hizmet sunarken, Türkiye'de bu oran yüzde 13 oldu.