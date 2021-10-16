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Giriş Tarihi: 16.10.2021

İhracat için şirket kuruldu

İhracat için şirket kuruldu
TİCARET Bakanlığı'nın koordinesinde, ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kuruldu. Şirket, sadece ihracatçıların erişimine açık, ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir fon olarak kuruldu. İGE aracılığıyla, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimleri kefalet suretiyle sağlanacak. Bu vesileyle ihracatçılar, kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak, teminat sorunu çözülmüş olacak. Şirketin kuruluş sermayesi 10 milyon TL. Türkiye İhracatçılar Meclisi yüzde 95, Eximbank yüzde ortak.
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İhracat için şirket kuruldu
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