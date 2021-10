Üreten kadına Belediyeler Birliği’nden anlamlı destek

TÜRKİYE'NİN üreten kadınlarının ürünlerini satışa sunmak amacıyla geçen yıl Demet Sabancı Çetindoğan tarafından kurulan dijital pazaryeri shopsa, yeni açılımlarla büyümesini sürdürüyor. Son olarak Türkiye Belediyeler Birliği ile "shopsa. com.tr" arasında üretici ve girişimci kadınların e-ticaret hacminin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Kadınların her alanda güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Dünya küreselleşti ve tektipleşti. Dünyanın ürünlere, özgün ve kimlikli farklı ulaşabileceği kaynaklara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.Demet Sabancı Çetindoğan ise "Bizler bu toprakların kadınları olarak, her biri çok değerli olan yörelerimizde el emeğini üretime dönüştürüyoruz" dedi. Bugün itibarıyla 300'den fazla tedarikçi, 10 bini aşkın ürün ile yurtiçi piyasada her geçen gün varlığını güçlendiren pazaryeri, Çinli Alibaba ile yaptığı anlaşma kapsamında önümüzdeki ay yurtdışı pazarlara açılmaya hazırlanıyor.